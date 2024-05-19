Гвардиола: Быть победителем - это круто , и все хотят подражать этому

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал доминирование "горожан" в чемпионате Англии.

"В те сезоны, когда мы выигрывали АПЛ, также могли выиграть и другие. Плохо для Премьер-лиги наше доминирование? Совсем нет, если бы каждый год команда выигрывала с отрывом в 20 очков, это было плохо для АПЛ, а так существует интрига, как сейчас.

Быть победителем – это круто, и все хотят подражать этому. За этим стоит много работы. Удивительно, насколько важен баланс. Иначе ты не сможешь быть там, где мы находимся. Все знают, за что мы боремся. Ни у кого из нас не будет шанса выиграть четыре раза подряд снова, это невозможно. Это не повторится в нашей жизни", — сказал Гвардиола.