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Гвардиола: Быть победителем - это круто , и все хотят подражать этому
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Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал доминирование "горожан" в чемпионате Англии.
"В те сезоны, когда мы выигрывали АПЛ, также могли выиграть и другие. Плохо для Премьер-лиги наше доминирование? Совсем нет, если бы каждый год команда выигрывала с отрывом в 20 очков, это было плохо для АПЛ, а так существует интрига, как сейчас.
Быть победителем – это круто, и все хотят подражать этому. За этим стоит много работы. Удивительно, насколько важен баланс. Иначе ты не сможешь быть там, где мы находимся. Все знают, за что мы боремся. Ни у кого из нас не будет шанса выиграть четыре раза подряд снова, это невозможно. Это не повторится в нашей жизни", — сказал Гвардиола.
Напомним, "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, они опережают "Арсенал" на два очка. Сегодня в 18:00 "Сити" сыграет против "Вест Хэма".
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