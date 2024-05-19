Клопп – об Арне Слоте: Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от следующего наставника команды Арне Слота:

“Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках. Люди могут беспокоиться о будущем, но я нет. Я действительно хочу, чтобы у клуба было хорошо. Я не думаю: Боже мой, как это все будет? Нет, нет… все хорошо!”, - сказал Клопп.