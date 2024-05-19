Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп – об Арне Слоте: Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках
У немецкого специалиста нет переживаний по поводу будущего мерсисайдцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от следующего наставника команды Арне Слота:
“Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках. Люди могут беспокоиться о будущем, но я нет. Я действительно хочу, чтобы у клуба было хорошо. Я не думаю: Боже мой, как это все будет? Нет, нет… все хорошо!”, - сказал Клопп.
Немецкий тренер возглавлял мерсисайдцев с октября 2015 года. Хотя его контракт был рассчитан еще на два сезона, Клопп решил уйти из команды в конце текущей кампании.
Арне Слот возглавляет "Фейеноорд", но "Ливерпуль" выкупит его контракт.
Популярное сейчас
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Объединительный бой в супер-тяжелом весе. Как это было
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО