  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп – об Арне Слоте: Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп – об Арне Слоте: Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках

Англия
Обновлено

У немецкого специалиста нет переживаний по поводу будущего мерсисайдцев

Клопп – об Арне Слоте: Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от следующего наставника команды Арне Слота:

“Придет действительно хороший менеджер, клуб в надежных руках. Люди могут беспокоиться о будущем, но я нет. Я действительно хочу, чтобы у клуба было хорошо. Я не думаю: Боже мой, как это все будет? Нет, нет… все хорошо!”, - сказал Клопп.

Немецкий тренер возглавлял мерсисайдцев с октября 2015 года. Хотя его контракт был рассчитан еще на два сезона, Клопп решил уйти из команды в конце текущей кампании.

Арне Слот возглавляет "Фейеноорд", но "Ливерпуль" выкупит его контракт.

По теме
yellow-arrow
"Мне очень грустно покидать Брайтон". Де Дзерби - о своем уходе
yellow-arrow
Гвардиола: Быть победителем - это круто , и все хотят подражать этому
yellow-arrow
Фабрицио Романо: Эстевао Виллиан перейдет в Челси
Юрген Клопп Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости