"Мне очень грустно покидать Брайтон". Де Дзерби - о своем уходе

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал свое решение покинуть команду в конце сезона:

"Мне очень грустно покидать "Брайтон", но я очень горжусь тем, чего достигли мои игроки и персонал за последние два сезона. Я действительно наслаждался напряженными и сложными двумя годами работы в Премьер-лиге. Четыре больших турнира в этом сезоне. Уход сейчас дает мне время передохнуть, прежде чем принять решение".