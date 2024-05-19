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"Мне очень грустно покидать Брайтон". Де Дзерби - о своем уходе
Доволен тем, как провел два сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал свое решение покинуть команду в конце сезона:
"Мне очень грустно покидать "Брайтон", но я очень горжусь тем, чего достигли мои игроки и персонал за последние два сезона. Я действительно наслаждался напряженными и сложными двумя годами работы в Премьер-лиге. Четыре больших турнира в этом сезоне. Уход сейчас дает мне время передохнуть, прежде чем принять решение".
Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре 2022 года. Сейчас "Брайтон" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня в 18:00 "чайки" сыграют против "красных дьяволов".
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