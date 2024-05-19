Роналду: Арсенал не выиграет АПЛ

Португальский нападающий Криштиану Роналду посетил вчерашний бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде.

Во время разговора, который сняли телекамеры, игрок высказался о том, сможет ли "Арсенал" выиграть АПЛ текущего сезона.

"Арсенал" не выиграет Премьер-лигу", - сказал Роналду.

???????? “Arsenal are not gonna win the league”, says Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/65rbZ8FME8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Сегодня состоится финальный тур АПЛ. "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице и опережает "Арсенал" на два очка.

В 18:00 "горожане" встретятся дома с "Вест Хэмом", а "канониры" сыграют против "Эвертона" на "Эмирейтс".