Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду: Арсенал не выиграет АПЛ
Прогноз от легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий Криштиану Роналду посетил вчерашний бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде.
Во время разговора, который сняли телекамеры, игрок высказался о том, сможет ли "Арсенал" выиграть АПЛ текущего сезона.
"Арсенал" не выиграет Премьер-лигу", - сказал Роналду.
???????? “Arsenal are not gonna win the league”, says Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/65rbZ8FME8— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024
Сегодня состоится финальный тур АПЛ. "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице и опережает "Арсенал" на два очка.
В 18:00 "горожане" встретятся дома с "Вест Хэмом", а "канониры" сыграют против "Эвертона" на "Эмирейтс".
Популярное сейчас
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Усик-Фьюри: Статистика ударов от обоих боксеров
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Лестер вернулся в АПЛ. Кто был главным двигателем триумфа команды в Чемпионшипе
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО