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Гвардиола: Я планирую быть в Манчестер Сити в следующем сезоне
Испанский специалист никуда не уходит
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах в карьере.
“Да, у меня есть контракт и я хочу быть здесь. Я планирую быть здесь в следующем сезоне, так или иначе”, - сказал Гвардиола.
Текущее соглашение испанца с "горожанами" подходит к концу летом 2025-го года. Последний раз Гвардиола продлевал контракт в ноябре 2022-го года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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