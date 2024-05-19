Гвардиола: Я планирую быть в Манчестер Сити в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах в карьере.

“Да, у меня есть контракт и я хочу быть здесь. Я планирую быть здесь в следующем сезоне, так или иначе”, - сказал Гвардиола.

Текущее соглашение испанца с "горожанами" подходит к концу летом 2025-го года. Последний раз Гвардиола продлевал контракт в ноябре 2022-го года.