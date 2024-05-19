"Это будет долгий перерыв": Клопп рассказал о своих планах на будущее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, покинувший команду в конце текущего сезона, рассказал о своих планах.

“Это будет долгий перерыв, точно. Мое время в Англии точно истекло, потому что я не буду тренировать другую команду здесь. Если я снова справлюсь, это будет не за горами”, - сказал Клопп.

Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с осени 2016 года. С этого времени он выиграл с клубом восемь трофеев.