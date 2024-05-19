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"Это будет долгий перерыв": Клопп рассказал о своих планах на будущее
Но в Англию не вернется
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, покинувший команду в конце текущего сезона, рассказал о своих планах.
“Это будет долгий перерыв, точно.
Мое время в Англии точно истекло, потому что я не буду тренировать другую команду здесь. Если я снова справлюсь, это будет не за горами”, - сказал Клопп.
Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с осени 2016 года. С этого времени он выиграл с клубом восемь трофеев.
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