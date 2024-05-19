Брайтон нашел замену Де Дзерби в Чемпионшипе

“Брайтон” подыскал замену итальянскому тренеру Роберто Де Дзерби, который покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

"Чайки" проявляют интерес к наставнику "Ипсвич Таун" Кирана Маккена. Также в списке "Брайтона" есть еще один итальянский тренер.

Напомним, что "Ипсвич" занял второе место в текущем сезоне Чемпиошипа и вышел в АПЛ. Контракт Маккена с командой действует до лета 2025 года.

Де Дзерби провел в “Брайтоне” 20 месяцев. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место, а в текущем розыгрыше АПЛ точно не поднимется выше 10-го.