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Брайтон нашел замену Де Дзерби в Чемпионшипе

Англия

Если быть точнее, в команде уже новичка АПЛ

Брайтон нашел замену Де Дзерби в Чемпионшипе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Брайтон” подыскал замену итальянскому тренеру Роберто Де Дзерби, который покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

"Чайки" проявляют интерес к наставнику "Ипсвич Таун" Кирана Маккена. Также в списке "Брайтона" есть еще один итальянский тренер.

Напомним, что "Ипсвич" занял второе место в текущем сезоне Чемпиошипа и вышел в АПЛ. Контракт Маккена с командой действует до лета 2025 года.

Де Дзерби провел в “Брайтоне” 20 месяцев. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место, а в текущем розыгрыше АПЛ точно не поднимется выше 10-го.

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Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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