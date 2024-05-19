Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последний тур АПЛ. Известно кто из украинцев будет играть в стартовых составах
Хорошего мало
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19-го мая, в АПЛ состоится последний 38-й тур в этом сезоне. Все 10 матчей состоятся в одно время - 18:00.
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на игру против "Эвертона". Он остался в запасе.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2024
???? Saliba and Gabriel at the back
⚡️ Martinelli on the wing
???? Havertz leads the line
Let's give it our all, Gunners ✊ pic.twitter.com/FQwtQbv4Op
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не вошел в заявку на поединок с "Арсеналом". Причина неизменна - восстановление после травмы.
Our final line-up of the season. #ARSEVE pic.twitter.com/jRj8ySBfTo— Everton (@Everton) May 19, 2024
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик тоже не будет играть в этом туре из-за травмы. Его партнеры будут противостоять "Борнмуту".
Team news for the final day is in! ????️@ParimatchUK | #CFC | #CheBou pic.twitter.com/2ZwojtLR9U— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2024
Защитник "Борнмута" Илья Забарный, традиционно, попал в стартовый состав своей команды. Он и его коллеги еще могут подняться на 10-е место.
Our final starting XI of the season. Let's go, Chez ???? pic.twitter.com/veCl9cLJeq— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 19, 2024
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался на скамейке запасных в поединке с "Ньюкаслом". Он регулярно выходит на замену, начиная с марта.
???? Your final Bees team of the campaign#BRENEW | #BrentfordFC pic.twitter.com/ou7k8JoSls— Brentford FC (@BrentfordFC) May 19, 2024
Популярное сейчас
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Усик заплакал на пресс-конференции после боя против Фьюри. Видео
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО