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Последний тур АПЛ. Известно кто из украинцев будет играть в стартовых составах

Англия
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Последний тур АПЛ. Известно кто из украинцев будет играть в стартовых составах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 19-го мая, в АПЛ состоится последний 38-й тур в этом сезоне. Все 10 матчей состоятся в одно время - 18:00.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на игру против "Эвертона". Он остался в запасе.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не вошел в заявку на поединок с "Арсеналом". Причина неизменна - восстановление после травмы.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик тоже не будет играть в этом туре из-за травмы. Его партнеры будут противостоять "Борнмуту".

Защитник "Борнмута" Илья Забарный, традиционно, попал в стартовый состав своей команды. Он и его коллеги еще могут подняться на 10-е место.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался на скамейке запасных в поединке с "Ньюкаслом". Он регулярно выходит на замену, начиная с марта.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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