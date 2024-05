Последний тур АПЛ. Известно кто из украинцев будет играть в стартовых составах

Сегодня, 19-го мая, в АПЛ состоится последний 38-й тур в этом сезоне. Все 10 матчей состоятся в одно время - 18:00.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на игру против "Эвертона". Он остался в запасе.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Saliba and Gabriel at the back

⚡️ Martinelli on the wing

???? Havertz leads the line



Let's give it our all, Gunners ✊ pic.twitter.com/FQwtQbv4Op — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2024

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не вошел в заявку на поединок с "Арсеналом". Причина неизменна - восстановление после травмы.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик тоже не будет играть в этом туре из-за травмы. Его партнеры будут противостоять "Борнмуту".

Защитник "Борнмута" Илья Забарный, традиционно, попал в стартовый состав своей команды. Он и его коллеги еще могут подняться на 10-е место.

Our final starting XI of the season. Let's go, Chez ???? pic.twitter.com/veCl9cLJeq — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 19, 2024

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк оказался на скамейке запасных в поединке с "Ньюкаслом". Он регулярно выходит на замену, начиная с марта.