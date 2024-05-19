АПЛ. Челси Михаила Мудрика завершает сезон победой, Забарный и Ярмолюк проигрывают

Кроме чемпионской гонки и двух решающих матчей, которые игрались на "Эмирейтс" и "Этихаде", у нас также состоялись все остальные матчи тура, в которых единственной интригой была лишь битва за шестую строчку между "Челси" и "Ньюкаслом", а также просто громкое событие в виде последнего матча Юргена Клоппа. Что же в итоге из этого всего получилось?

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Челси" — "Борнмут" 2:1

Голы: Кайседо (17), Стерлинг (48) — Бадиашиль (49, автогол)

"Челси": Петрович — Чалоба, Силва, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо (Угочукву, 64), Галлахер — Мадуэке (Гюсто, 64), Палмер (Казадеи, 89), Стерлинг (Нкунку, 63) — Джексон

"Борнмут": Нето — Ааронс (Скотт, 70), Забарный, Сенеси (Келли, 84), Керкез — Кристи, Кук — Семеньо, Клюйверт (Соланке, 59), Тавернье (Уаттара, 60) — Унал (Биллинг, 70)

Предупреждения: Кукурелья (28), Гюсто (78) — Семеньо (27), Керкез (30), Сенеси (80)

В этом матче не смог принять участие Михаил Мудрик, поскольку украинец в матче прошлого тура был заменен по протоколу с подозрением на сотрясение мозга, поэтому даже в заявке мы его не увидели. Зато вышел Забарный в стартовом составе "вишен", которые не были особо мотивированными, впрочем иногда отсутствие давления и мотивации только расслабляет команду и позволяет играть даже лучше.

"Челси" необходимо было играть хотя бы вничью, чтобы остаться на шестой строчке. А в теории они могли надеяться и на пятую, если бы сами выиграли, а параллельно "Тоттенхэм" проиграл бы. Но этого не произошло. Сама игра прошла ожидаемо непросто, несмотря на то, что сопернику не было за что бороться.

Неплохой старт от команды Почеттино воплотился в забитый гол от Мойзеса Кайседо с центра поля после неудачной передачи от голкипера "Борнмута" Нето. Это первый гол для эквадорца за "синих" и насколько же красивым он получился. К концу тайма команда Андони Ираолы немного ожила и начала создавать остроту у чужих ворот, но в голы это не воплотилось. Во втором тайме Стерлинг прошел в штрафной площадке своего оппонента и прошил Нето ударом между ног. Правда уже через минуту Унал отыграл один мяч точным ударом не без помощи рикошета от Бадиашиля. 2:1 и чувствовалось, что хозяева немного устали, они точно хотели поскорее финального свистка.

Особенно опасным для "синих" был выход на поле их воспитанника Доминика Соланке, который хорошо усилил нападение собственной команды. "Синие" просто отбивались и ждали конца матча, особо атаковать команда Почеттино не планировала. Рискованный план, за который частенько приходится расплачиваться, но не на этот раз. Повезло лондонцам вырвать победу в таком непростом матче. Они завершают сезон на 6 строчке. В зависимости от того, кто выиграет финал Кубка Англии, это место гарантирует или Лигу Европы, или Лигу Конференций, поэтому скоро узнаем.

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Мак Аллистер (34), Куанса (40)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Брэдли, 70), Куанса, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт (Джонс, 81), Эндо, Мак Аллистер (Гравенберх, 70) — Салах, Гакпо (Собослай, 81), Диас (Нуньес, 71)

"Вулверхэмптон": Са — Буэно (Дойл, 85), Килман, Тоти — Семеду, Бельгар (Траоре, 63), Лемина, Гомеш, Аит-Нури (Буэну, 78) — Кунья (Нету, 78) — Хван (Доэрти, 62)

Предупреждения: Эндо (60) — Тоти (45+1)

Удаление: Семеду (28)

Прощальный матч Юргена Клоппа просто не мог завершиться иначе. Мотивации, хоть и не турнирной, у игроков "Ливерпуля" хватало, поэтому нужно было красиво провести легендарную фигуру в истории клуба.

С этой задачей мерсисайдцы спокойно справились, особенно облегчилась эта задача после того, как с поля удалили Нелсона Семеду. Голы от Мак Аллистера и Куанси еще в первом тайме обеспечили прекрасную атмосферу на стадионе и болельщики просто могли петь и красиво прощаться со своим тренером.

Уверенная и красивая победа от хозяев поля, команда Гари О'Нила просто не смогла ничего сделать, особенно в меньшинстве. Поэтому третье место для "Ливерпуля" и финальное прощай для легендарного Юргена.

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Далот (73), Хойлунд (88)

"Брайтон": Стил — Модер, Уэбстер, Игорь, Барко (Лампти, 81) — Гросс, Балеба (Гилмор, 81) — Адингра (Фати, 81), Лаллана (Энсисо, 57), Педро — Уэлбек

"Манчестер Юнайтед": Онана — Ван-Биссака, Каземиро, Мартинес (Эванс, 59), Далот — Мейну (Эриксен, 75), Амрабат (Варан, 69) — Диалло (Рашфорд, 75), Гарначо — Мактоминей, Фернандеш (Хойлунд, 60)

Предупреждения: Гилмор (87) — Амрабат (22), Фернандеш (45+1), Каземиро (90+4)

Этот матч точно не мог стать решающим в сезоне для "Манчестер Юнайтед", поскольку ребята тен Хага еще будут играть финал Кубка Англии против "Манчестер Сити". Но победить всегда приятно и отдать все силы на поле как минимум обязательно, учитывая недавние результаты команды.

Решил Эрик выходить без чистых нападающих, Расмус Хойлунд появился лишь во втором тайме. И что сказать: тяжеловато выглядели футболисты. Причем это касается не только "красных дьяволов", но и команды Де Дзерби. Вязко и тяжело было проходить оборонительные редуты друг друга.

Впрочем ближе к концу Диогу Далот все же смог отличиться очень важным голом. А на последних минутах Хойлунд вообще довел счет до комфортных 0:2, позволив своей команде забрать три очка и с отличным настроением шагать на "Уэмбли". Финишное место у команды тен Хага — восьмое.

"Брентфорд" — "Ньюкасл" 2:4

Голы: Янельт (49), Висса (70) — Барнс (21), Мерфи (36), Исак (38), Гимараэс (77)

Интересная битва с обменом голами от двух веселых команд. Ребята Эдди Хау надеялись на то, что "Челси" проиграет свой матч в последнем туре, поэтому у них будет шанс выйти на шестую строчку. Вот только на "Стэмфорд Бридж" все завершилось именно победой лондонцев, поэтому эта стильная победа от «сорок» не позволила им подняться выше седьмой строчки, зато позволила не опуститься ниже "Манчестер Юнайтед". Что также важно в контексте потенциальных еврокубков. Егор Ярмолюк вышел на замену лишь во втором тайме, однако результативными действиями отметиться не смог.

"Бернли" — "Ноттингем Форест" 1:2

Голы: Мурильо (72, автогол) — Вуд (2, 14)

Матч, который должен был бы быть решающим в контексте выживания в АПЛ, но все эти вопросы были известны гораздо раньше, поэтому это было просто прощание Компани и его команды с Премьер-лигой. Получилось неудачно. Дубль Криса Вуда обеспечил победу "лесникам" в этом матче.

"Кристал Пэлас" — "Астон Вилла" 5:0

Голы: Матета (9, 39, 63), Эзе (54, 69)

Если бы "Кристал Пэлас" играл в таком стиле с самого начала чемпионата, то на четвертой строчке могли бы оказаться именно они, а не команда Унаи Эмери. Наверное, биримнгемцы слишком громко праздновали свой выход в ЛЧ перед последним туром, ведь сил на матч не хватило. Матета и Эзе просто уничтожили команду, которая будет представлять Англию в главном еврокубке. Вот такой элемент позора от "Виллы" и элемент красоты и мощи команды Гласнера.

"Лутон" — "Фулхэм" 2:4

Голы: Моррис (45+1), Даути (55) — Траоре (43), Хименес (45+3, 49), Уилсон (69)

Матч, который особо ничего не решал для кого-то из этих команд. Первые точно вылетают, но хотели красиво попрощаться с АПЛ, а вторые просто в середине таблицы. Попрощаться красиво команде Роба Эдвардса не получилось. "Шляпники" проиграли в своем последнем матче сезона "Фулхэму", впрочем свои голы также забили.

"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм" 0:3

Голы: Кулусевски (14, 65), Порро (59)

Беда могла бы произойти, если "шпоры" здесь проиграли, ведь тогда команда Постекоглу просто подарила бы 5 место "Челси". Но нет, такой роскоши они сопернику не оформили. "Шеффилд Юнайтед" прощался с лигой и прощание получилось не очень красивым, ведь "Тоттенхэм" обыграл их со счетом 0:3. Дубль от Кулусевски, красиво и без шансов.