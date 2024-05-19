Манчестер Сити обыграл Вест Хэм и взял четвертый титул АПЛ кряду – никому ранее это не удавалось

Как известно, коллектив Гвардиолы любит обновлять всяческие рекорды на английских полях. Так вот, никто в истории Премьер-лиги не брал четыре титула подряд. Сегодня это сделал "Манчестер Сити". Он вновь стал чемпионом Англии.

"Вест Хэм", как и надежды "Арсенала" на трофей, треснули уже на второй минуте встречи. Лучший игрок сезона в АПЛ, Фил Фоден, технично на приеме убрал со своего пути Уорда-Прауза и дал с левой прямо в девятку (1:0). К экватору первого тайма любимчик Пепа оформил дубль – в касание замкнул прострел Доку с фланга (2:0).

"Сити" спокойно мог забивать до перерыва и третий гол. В пустые ворота не затолкнул мяч Холанд, Ареоля спас после удара Де Брюйне в дальний угол. "Горожане" методично искали пространство и фирменно зажимали соперника на финальной трети поля.

Впрочем, традиционно в концовке тайма команда Гвардиола снизила давление, разжала стальную руку с горла оппонента. Не то чтобы "Вест Хэм" создал убойные шансы, скорее, решило индивидуальное мастерство. Внезапным голом в раздевалку гостям удалось сократить разрыв в счете. Кудус сориентировался после отскока на угловом, взмыл в воздух и эффектно пробил через себя (2:1). Хозяева апеллировали к арбитру по поводу игры рукой у представителя гостей, однако повтор показал, что все легитимно.

MOHAMMED KUDUS WITH THE BICYCLE KICK TO BRING ONE BACK FOR WEST HAM VS. MAN CITY ???? pic.twitter.com/pyFMwsqlsK — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2024

После перерыва ситуация на поле вообще не поменялась. Если мяч и отходил к "Вест Хэму", то гости совсем не понимали, что нужно с ним делать. Или просто уже не особо хотели.

Благодаря голу Родри второй тайм в целом превратился в формальность для хозяев. Отличился тот, с кем на поле "горожане" не проигрывают. Ареоля не среагировал на удар испанца под штангу (3:1). В текущем сезоне опорник "Сити" настрелял 9 голов и отдал 13 ассистов во всех турнирах.

Перед матчем Гвардиола сказал, что никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд, потому что это безумно сложно. Пеп прав. Можно иметь сколько угодно сентиментов к "Арсеналу" и "Ливерпулю", но сегодня Англия живет по стандартам скучной надоедливой манчестерской машины.

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 3:1

Голы: Фоден (2, 18), Родри (59) – Кудус (42)

На 89-й минуте гол "Вест Хэма" был отменен после просмотра VAR (игра рукой)

"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Диаш, Аканджи (Аке, 71), Гвардиол – Родри – Доку, Силва, Де Брюйне, Фоден (Ковачич, 90+1) – Холанд

"Вест Хэм": Ареоля – Зума, Мавропанос, Крессуэлл – Цоуфал, Уорд-Прауз, Соучек, Эмерсон (Альварес, 71) – Кудус, Антонио (Эрти, 81), Пакета (Ингз, 86)

Предупреждение: Альварес (75)