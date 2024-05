Манчестер Сити обыграл Вест Хэм и взял четвертый титул АПЛ кряду – никому ранее это не удавалось

Как известно, коллектив Гвардиолы любит обновлять всяческие рекорды на английских полях. Так вот, никто в истории Премьер-лиги не брал четыре титула подряд. Сегодня это сделал "Манчестер Сити". Он вновь стал чемпионом Англии.

"Вест Хэм", как и надежды "Арсенала" на трофей, треснули уже на второй минуте встречи. Лучший игрок сезона в АПЛ, Фил Фоден, технично на приеме убрал со своего пути Уорда-Прауза и дал с левой прямо в девятку (1:0). К экватору первого тайма любимчик Пепа оформил дубль – в касание замкнул прострел Доку с фланга (2:0).

"Сити" спокойно мог забивать до перерыва и третий гол. В пустые ворота не затолкнул мяч Холанд, Ареоля спас после удара Де Брюйне в дальний угол. "Горожане" методично искали пространство и фирменно зажимали соперника на финальной трети поля.

Впрочем, традиционно в концовке тайма команда Гвардиола снизила давление, разжала стальную руку с горла оппонента. Не то чтобы "Вест Хэм" создал убойные шансы, скорее, решило индивидуальное мастерство. Внезапным голом в раздевалку гостям удалось сократить разрыв в счете. Кудус сориентировался после отскока на угловом, взмыл в воздух и эффектно пробил через себя (2:1). Хозяева апеллировали к арбитру по поводу игры рукой у представителя гостей, однако повтор показал, что все легитимно.

