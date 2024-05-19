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Манчестер Сити обыграл Вест Хэм и взял четвертый титул АПЛ кряду – никому ранее это не удавалось
О чемпионском матче, события которого нервно мониторили болельщики "Арсенала"
Getty Images / Global Images Ukraine
Как известно, коллектив Гвардиолы любит обновлять всяческие рекорды на английских полях. Так вот, никто в истории Премьер-лиги не брал четыре титула подряд. Сегодня это сделал "Манчестер Сити". Он вновь стал чемпионом Англии.
"Вест Хэм", как и надежды "Арсенала" на трофей, треснули уже на второй минуте встречи. Лучший игрок сезона в АПЛ, Фил Фоден, технично на приеме убрал со своего пути Уорда-Прауза и дал с левой прямо в девятку (1:0). К экватору первого тайма любимчик Пепа оформил дубль – в касание замкнул прострел Доку с фланга (2:0).
He is him.— Manchester City (@ManCity) May 19, 2024
???? 2-0 ⚒️ #ManCity pic.twitter.com/bJPpkjhN4H
"Сити" спокойно мог забивать до перерыва и третий гол. В пустые ворота не затолкнул мяч Холанд, Ареоля спас после удара Де Брюйне в дальний угол. "Горожане" методично искали пространство и фирменно зажимали соперника на финальной трети поля.
Впрочем, традиционно в концовке тайма команда Гвардиола снизила давление, разжала стальную руку с горла оппонента. Не то чтобы "Вест Хэм" создал убойные шансы, скорее, решило индивидуальное мастерство. Внезапным голом в раздевалку гостям удалось сократить разрыв в счете. Кудус сориентировался после отскока на угловом, взмыл в воздух и эффектно пробил через себя (2:1). Хозяева апеллировали к арбитру по поводу игры рукой у представителя гостей, однако повтор показал, что все легитимно.
MOHAMMED KUDUS WITH THE BICYCLE KICK TO BRING ONE BACK FOR WEST HAM VS. MAN CITY ???? pic.twitter.com/pyFMwsqlsK— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2024
После перерыва ситуация на поле вообще не поменялась. Если мяч и отходил к "Вест Хэму", то гости совсем не понимали, что нужно с ним делать. Или просто уже не особо хотели.
Благодаря голу Родри второй тайм в целом превратился в формальность для хозяев. Отличился тот, с кем на поле "горожане" не проигрывают. Ареоля не среагировал на удар испанца под штангу (3:1). В текущем сезоне опорник "Сити" настрелял 9 голов и отдал 13 ассистов во всех турнирах.
RODRIGOAL ????— Manchester City (@ManCity) May 19, 2024
???? 3-1 ⚒️ #ManCity pic.twitter.com/D5H5nueqw6
Перед матчем Гвардиола сказал, что никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд, потому что это безумно сложно. Пеп прав. Можно иметь сколько угодно сентиментов к "Арсеналу" и "Ливерпулю", но сегодня Англия живет по стандартам скучной надоедливой манчестерской машины.
FOUR-IN-A-ROW!!!!— Manchester City (@ManCity) May 19, 2024
We're @premierleague champions ???????????????? pic.twitter.com/blRyxjPqJB
АПЛ, 38-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" 3:1
Голы: Фоден (2, 18), Родри (59) – Кудус (42)
На 89-й минуте гол "Вест Хэма" был отменен после просмотра VAR (игра рукой)
"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Диаш, Аканджи (Аке, 71), Гвардиол – Родри – Доку, Силва, Де Брюйне, Фоден (Ковачич, 90+1) – Холанд
"Вест Хэм": Ареоля – Зума, Мавропанос, Крессуэлл – Цоуфал, Уорд-Прауз, Соучек, Эмерсон (Альварес, 71) – Кудус, Антонио (Эрти, 81), Пакета (Ингз, 86)
Предупреждение: Альварес (75)
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