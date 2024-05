АПЛ. Арсенал – Эвертон 2:1. Для титула этого недостаточно

Английская Премьер-лига, 38-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Арсенал подошел к этому матчу, как и к предыдущим: нужно было только побеждать. До настроения хозяев вопросов не было, а вот к гостям – да. "Эвертон" уже давно ни за что не борется. Однако сегодня команда Дайча долго давала отпор сопернику.

За первые 35 минут матча "канониры" немало создали. Минимум трижды спасал Пикфорд после ударов Райса, Мартинелли и рикошета от Коулмэна. Но реально самым близким к голу были гости. Калверт-Льюин на 32-й минуте оказался в чужой штрафной и пробил в левый угол – попал в штангу. Добивание тоже следовало за нападающим, но попал он во внешнюю часть сетки ворот.

Даже когда “Эвертон” забил, то момент не был таким опасным. На 40-й минуте гостям помог рикошет. Вездесущий в первом тайме Макнил заработал стандарт, который принялся исполнять Гейе. Полузащитник пробил и попал в голову Райсу, прыгнувшему со стенки. Мяч улетел в противоход голкиперу.

Такое ощущение, что кнопка реализации “Арсенала” была в его же воротах. И ее включил Гейе. Ведь через три минуты одна из многочисленных позиционных атак лондонцев все же прошла. Эдегор от лицевой линии выкатил под удар Томмиасу и тот из точки пенальти пробил в левый угол.

Takehiro Tomiyasu equalises for Arsenal after the Gunners went a goal down against Everton, and shortly after...



Mohammed Kudus gets a goal to cut the deficit to just one goal for West Ham against Man City! pic.twitter.com/jmXbbkGsdH