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Гол сезона? Одноклубник Михаила Мудрика забил невероятный мяч с центра поля
В ворота команды Ильи Забарного
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 38-м туре АПЛ завершился матч между "Челси" и "Борнмутом". Счет встречи был открыт на 17-й минуте невероятным ударом с центра поля.
Забил Кайседо. Он подхватил мяч после того, как вратарь выбил его далеко в поле, и нанес точный удар из центрального круга.
Отметим, что "Челси" по итогу игры победил со счетом 2:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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