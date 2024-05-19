Гол сезона? Одноклубник Михаила Мудрика забил невероятный мяч с центра поля

В 38-м туре АПЛ завершился матч между "Челси" и "Борнмутом". Счет встречи был открыт на 17-й минуте невероятным ударом с центра поля.

Забил Кайседо. Он подхватил мяч после того, как вратарь выбил его далеко в поле, и нанес точный удар из центрального круга.

Отметим, что "Челси" по итогу игры победил со счетом 2:1.