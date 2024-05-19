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Манчестер Сити стал первым клубом в истории чемпионата Англии, который выиграл 4 чемпионства подряд
Просто невероятно!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре АПЛ "Манчестер Сити" переиграл "Вест Хэм" (3:1) и оформил для себя чемпионство. Команда Пепа Гвардиолы перегнала "Арсенал" на 2 очка.
Таким образом, "Манчестер Сити" получил четвертое чемпионство подряд, что является полным рекордом английского высшего дивизиона. Во всех сезонах к успеху привел тренер Пеп Гвардиола.
Три подряд трофея АПЛ брали "Хаддерсфилд" (1924-1926), "Арсенал" (1933-1935), "Ливерпуль" (1981-1984), "Манчестер Юнайтед" (1999-2001, 2007-2009).
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