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Семерку и выше не получил никто. Стали известны оценки украинцев за последний тур АПЛ
Трое выходили на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
В АПЛ состоялся последний, 38-й тур. В нескольких матчах принимали участие представители Украины.
В поединке "Челси" - "Борнмут" (2:1) полное игровое время получил защитник "вишенок" Илья Забарный. Он выполнил 85% точных передач, выиграл 4 единоборства из 8-ми, выполнил 6 лонгболов (3 удачных), заблокировал 2 удара, дважды отобрал мяч и 4 раза выбил его подальше. Статистические порталы поставили Илье такие баллы: 6,6 от WhoScored и 6,9 от Sofascore.
В матче "Арсенал" - "Эвертон" (2:1) на 59-й минуте на поле вышел защитник канониров Александр Зинченко. За предоставленное время он совершил следующие действия: 90% точных передач, 1 лонгбол, 1 навес в штрафную площадь. От аналитических ресурсов Александр получил не слишком высокие оценки, если сравнивать с его партнерами - 6,3 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).
В игре "Брентфорд" - "Ньюкасл" (2:4) принимал участие полузащитник Егор Ярмолюк. Он вышел на замену за вторых. Около 15 минут игрового времени прошли для украинца так: 5 точных пасов из 6-ти, 1 удар в створ ворот, 1 выигранное единоборство (из 3-х). Оценки от статистиков таковы: 6,3 от WhoScored и 6,6 от Sofascore.
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