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Гвардиола: Я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться
Вот так вот
Getty Images / Global Images Ukraine
У менеджера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы остался еще год контракта с клубом. Тренер рассказывает, что он еще не определился со своим будущим, но высока вероятность того, что следующий сезон станет для него последним в Манчестере.
"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Это восемь лет будет девять. Сейчас я чувствую, что хочу остаться в следующем сезоне. Мы говорили с клубом, у нас есть время поговорить в следующем сезоне, потому что я также должен увидеть игроков...
Я хочу остаться в следующем сезоне. В течение сезона мы поговорим. Но через восемь-девять лет...", - сказал Гвардиола.
"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл трофей АПЛ. Это рекорд турнира за всю историю. Во всех сезонах командой руководил Гвардиола.
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