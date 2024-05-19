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Гвардиола: Я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться

Англия
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Вот так вот

Гвардиола: Я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У менеджера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы остался еще год контракта с клубом. Тренер рассказывает, что он еще не определился со своим будущим, но высока вероятность того, что следующий сезон станет для него последним в Манчестере.

"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Это восемь лет будет девять. Сейчас я чувствую, что хочу остаться в следующем сезоне. Мы говорили с клубом, у нас есть время поговорить в следующем сезоне, потому что я также должен увидеть игроков...

Я хочу остаться в следующем сезоне. В течение сезона мы поговорим. Но через восемь-девять лет...", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл трофей АПЛ. Это рекорд турнира за всю историю. Во всех сезонах командой руководил Гвардиола.

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Источник:
skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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