Зинченко вышел на замену, а Миколенко пропустил игру из-за травмы. Арсенал - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 38-го тура АПЛ, был сыгран поединок "Арсенал" - "Эвертон", матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Микела Артеты. "Канониры пропустили первыми, уже на 40-й минуте Идриса Гуэ открыл счет, но до перерыва Томиясу отквитал один мяч. В конце второго тайма на 89-й минуте Хаверц забил победный гол.

Украинский защитник Виталий Миколенко пропустил игру из-за травмы, которую он получил в матче против "Ливерпуля", а Александр Зинченко вышел со скамейки запасных на 59-й минуте и провел 32 минуты на поле. Оценка от SofaScore - 6.9

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Эвертон".

Лондон. "Эмирайтс Стэдиум".

"Арсенал" - "Эвертон" 2:1

Голы: Гуйе (40'), Томиясу (43'), Гаверц (89')

