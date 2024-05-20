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Зинченко вышел на замену, а Миколенко пропустил игру из-за травмы. Арсенал - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Зинченко вместе с канонирами добыли серебряные медали

Зинченко вышел на замену, а Миколенко пропустил игру из-за травмы. Арсенал - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 38-го тура АПЛ, был сыгран поединок "Арсенал" - "Эвертон", матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Микела Артеты. "Канониры пропустили первыми, уже на 40-й минуте Идриса Гуэ открыл счет, но до перерыва Томиясу отквитал один мяч. В конце второго тайма на 89-й минуте Хаверц забил победный гол.

Украинский защитник Виталий Миколенко пропустил игру из-за травмы, которую он получил в матче против "Ливерпуля", а Александр Зинченко вышел со скамейки запасных на 59-й минуте и провел 32 минуты на поле. Оценка от SofaScore - 6.9
Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Эвертон".
Лондон. "Эмирайтс Стэдиум".
"Арсенал" - "Эвертон" 2:1
Голы: Гуйе (40'), Томиясу (43'), Гаверц (89')

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Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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