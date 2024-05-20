МЮ провел худший сезон в чемпионате Англии за 34 года

В последнем туре АПЛ подопечные Тен Хага обыграли в гостях "Брайтон" (2:0). Команда набрала с "Ньюкаслом" 60 очков, но финишировала восьмой, поскольку у "сорок" лучшая разница голов.

Это самая низкая позиция для клуба в элите после сезона 1989/90. Тогда коллектив Фергюсона занял лишь 13 место и опередил "Манчестер Сити" и "Кристалл Пелес" по дополнительным показателям.

В эпоху АПЛ МЮ хуже всего выступил в розыгрыше 2013/14 (седьмая строчка).