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МЮ провел худший сезон в чемпионате Англии за 34 года

Англия

Неудачная кампания для красных дьяволов

МЮ провел худший сезон в чемпионате Англии за 34 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнем туре АПЛ подопечные Тен Хага обыграли в гостях "Брайтон" (2:0). Команда набрала с "Ньюкаслом" 60 очков, но финишировала восьмой, поскольку у "сорок" лучшая разница голов.

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Это самая низкая позиция для клуба в элите после сезона 1989/90. Тогда коллектив Фергюсона занял лишь 13 место и опередил "Манчестер Сити" и "Кристалл Пелес" по дополнительным показателям.

В эпоху АПЛ МЮ хуже всего выступил в розыгрыше 2013/14 (седьмая строчка).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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