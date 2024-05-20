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МЮ провел худший сезон в чемпионате Англии за 34 года
Неудачная кампания для красных дьяволов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре АПЛ подопечные Тен Хага обыграли в гостях "Брайтон" (2:0). Команда набрала с "Ньюкаслом" 60 очков, но финишировала восьмой, поскольку у "сорок" лучшая разница голов.
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Это самая низкая позиция для клуба в элите после сезона 1989/90. Тогда коллектив Фергюсона занял лишь 13 место и опередил "Манчестер Сити" и "Кристалл Пелес" по дополнительным показателям.
В эпоху АПЛ МЮ хуже всего выступил в розыгрыше 2013/14 (седьмая строчка).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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