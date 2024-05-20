Как травма Энцо спасла сезон Челси и, вероятно, рабочее место Почеттино

После заключительного матча сезона на "Стэмфорд Бридж", в котором "Челси" одолел "Борнмут", игроки вместе со своими семьями отправились наматывать круги по газону, чтобы поблагодаритьболельщиков, прощаясь с ними на ближайшие три месяца, а некоторые и навсегда, как это было с Тьяго Силвой, официально переходящим во "Флуминенсе" на правах свободного агента. В это же время Маурисио Почеттино отправился в подтрибунное помещение, чтобы дать послематчевое интервью.

"Я не знаю ничего по поводу своего будущего. Останусь ли я здесь на следующий сезон? Лучше спросите у владельцев или директоров. Я даже не знаю, будет ли какая-то финальная встреча по итогам сезона. В пятницу Тодд Боэли пригласил меня на ужин в ресторан, где мы подробно поговорили, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о своем будущем".

Вот такими словами аргентинский специалист подытожил то, что его команда завершила сезон на 6-м месте и имеет хорошие шансы сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Результат, который еще несколько месяцев назад выглядел недостижимым, учитывая обстоятельства сезона и игровую форму команды, но стал реальностью благодаря мощной серии матчей в конце. Интересно, что победная серия и выход на определенный уровень стабильности совпали с тем, как Энцо Фернандес решил лечь под нож хирурга в связи с пупочной грыжей, которая, как оказалось, мучила полузащитника "Челси" весь сезон.

Самое дорогое подписание в истории "Челси" начал показывать высокий уровень сразу после своего прихода на "Стэмфорд Бридж" зимой 2023 года. На фоне невероятных провалов команд Поттера, Салтора, а затем Лампарда, Энцо выглядел как сияющий бриллиант, который обязательно ослепит своим блеском, когда вокруг него будут более качественные и сыгранные партнеры. Вот только когда это произошло, то магический эффект аргентинского полузащитника бесследно исчез.

Сначала были подозрения по поводу того, что Почеттино просто неправильно использует своего соотечественника. В матчах первых туров он наигрывал Энцо как десятку, впрочем, быстро понял, что Фернандесу явно нужно играть глубже, получая мяч в опорной зоне, диктовать темп, начинать атаки и поддерживать Кайседо, на которого свалилась вся грязная работа.

Пара Энцо и Кайседо выглядела чрезвычайно перспективно на бумаге, вот только в системе Почеттино это не был идеальный метч. Почему? Потому что никто из игроков не является чистым классическим опорником, оба умеют контролировать мяч, играть под давлением и играть в пас, поэтому классического распределения ролей из разряда "я буду разрушать, а ты будешь создавать" не получилось, ведь загонять Кайседо в рамки роли опорного полузащитника — это задушить весь его плеймейкерский потенциал, за который было заплачено более 100 миллионов фунтов. Почеттино решил, что оба будут участвовать в продвижении мяча, оба будут иметь право бежать вперед, если почувствуют в этом необходимость, а в опорной зоне они просто будут подстраховывать друг друга. В теории звучит как план, но он не сработал, в основном из-за слабой игры от Энцо в обороне. Когда в зоне перед защитой не было Кайседо, все превращалось в хаос.

И здесь интересно вспомнить слова самого Энцо после того, как он сделал операцию на своей грыже. Это произошло после проигранного матча против "Арсенала" на "Эмирейтс" (5:0), который прошел 23 апреля:

"Последние 8 месяцев я играл с постоянной болью из-за своей грыжи. Я играл по сути на обезболивающих уколах. Конечно, нужно было наконец пойти на операцию. Я очень вредил команде, я это понимаю, я не хотел и в дальнейшем ее подставлять".

Аргентинец сам назвал себя вредителем. Он понимал, что не в форме, что не может показать свою лучшую игру, но в команде было постоянное засилье травм и если бы вылетел еще Энцо, то в центре поля пришлось бы выпускать кого-то из молодежной академии, никак иначе. Почеттино также понимал, что форма его подопечного не позволяет ему показать свою лучшую игру и в некоторых матчах лондонцы пропускали голы в первую очередь из-за недоработки от действующего чемпиона мира.

Несмотря на это, результаты "синие" все еще добывали, потому что во-первых, у них есть Коул Палмер, а во-вторых, работа Почеттино с командой и плавный прогресс начали проявляться. Определенные наработки по освобождению зон для Палмера, который является настоящим мастером в вопросе поиска пространства, комбинации в атаке, адаптация Мадуэке и даже Мудрика, возвращение в состав Гюсто после травмы и его подключение к атакам. Все это начало вырисовывать неплохую картину, в которой не хватало лишь одного, но важнейшего мазка —стабильности. И этот мазок был добавлен после позора на "Эмирейтс".

В конце апреля команда Почеттино была разбита в лондонском дерби против "Арсенала" со счетом 5:0 и это был не просто тревожный звоночек, это были дикие колокола паники, после которых Энцо решил, что нет смысла больше играть из-за боли и надо думать о Копа Америка летом. А Маурисио Почеттино сделал ход, который в итоге помог его команде воскреснуть и удивить всех своей мощной серией.

Игра против "Астон Виллы" на выезде — первый матч "синих" без Энцо в составе. Вместо него из зоны десятки опустился в пару к Кайседо Конор Галлахер, а вместо Конора десяткой стал Палмер, который ранее играл на правом фланге атаки. Соответственно, зону Коула теперь занимал Нони Мадуэке. Первый тайм "Челси" проигрывает со счетом 2:0. Не хватает активного прессинга впереди, который обычно обеспечивал Галлахер, Палмер и близко не может такое делать, да и не его это профиль, не умеет он играть против мяча на таком уровне, как Конор. Но не возвращать же Конора вперед, кто же тогда будет помогать Кайседо в центре?

И тут Почеттино, похоже, вспомнил о таком трюке, как инвертированный фланговый защитник. А кто из фланговых защитников вообще может исполнить такую роль? Сейчас нет здорового Гюсто, на правом фланге Трево Чалоба, точно не лучший футболист, когда речь идет об игре с мячом. На горизонте замаячил лохматый силуэт, которого болельщики "Челси" без устали критикуют с момента его переезда на "Стэмфорд Бридж". Да, именно Марк Кукурелья потянул эту непростую ношу.

В чем была идея? При обороне Кукурелья является классическим левым защитником, который держит свой фланг, а при владении мячом он смещается в центр поля, в пару к Кайседо. После этого Конор Галлахер уходит немного выше, он теперь может прессинговать своего соперника высоко, давая необходимую энергию и скорость, а от этого создавалось большинство в центре при владении. А оборона выстраивалась в тройку, как раз удобно, что Трево Чалоба был номинально центральным защитником и подобная роль для него является привычной, естественной.

Трудно переоценить роль этого решения и роль Марка Кукурелье, которую он вынужденно получил в связи с отсутствием на поле Энцо Фернандеса. Мойзес Кайседо получил гораздо больше свободы, чем это было с Энцо, он перестал быть тем, кто постоянно должен страховать опорную зону, теперь этим занимался Кукурелья, который достаточно умело играет один в один, он всегда плотно опекает своих оппонентов и плотно им противостоит. А Кайседо раскрылся по-новому. Больше игры с мячом, передач, контроля и задавания темпа. Именно из-за последних нескольких матчей сезона эквадорца начали замечать все эксперты, потому что такие мощные перформансы просто невозможно игнорировать.

Второй тайм против "Астон Виллы" команда Почеттино выиграла 2:0, хотя в конце спорно отмененный гол Дисаси мог даже принести им итоговую победу. Все, после этого последовала серия побед, в которых Кукурелья и Кайседо играли едва ли не ключевую роль. "Тоттенхэм" (2:0), "Вест Хэм" (5:0), "Ноттингем Форест" (3:2), "Брайтон" (2:1) и "Борнмут" (2:1) стали жертвами травмы Энцо Фернандеса и всех решений, которые были приняты Маурисио Почеттино и идеально воплощены его подопечными после. Из этого списка выбивается только победа над "лесниками", когда по ходу игры Маурисио заметил, что его трюк с Марком не работает, ту игру удалось выиграть вопреки, а не благодаря.

Интересно, что даже статистика этого сезона (которую нельзя рассматривать как образцовый пример, ведь величина выборки матчей слишком разная) показывает, что "Челси" просто лучше без Энцо Фернандеса.

В этом сезоне они сыграли 26 матчей с аргентинцем в стартовом составе (9 побед, 8 ничьих и 9 поражений) без аргентинца было 12 матчей (9 побед, 1 ничья и 2 поражения). То есть мы имеем 35% побед с ним и 75% побед без него. И даже забивает "Челси" в среднем больше, когда аргентинца нет: 1.81 голов в среднем за игру с ним и 2.60 без него.

И нет, не нужно воспринимать это как верный признак того, что от Энцо Фернандеса нужно избавляться. Мы убеждены в том, что здоровый Энцо сможет создать с Кайседо достаточно качественную пару полузащитников, где будет правильный баланс и не будет провалов в опорной зоне, по крайней мере без жертв в виде ограничения их потенциала в плеймейкинге. Просто для этого нужен здоровый Энцо, а не игрок, которому постоянно колют обезболивающие, чтобы лишь боль меньше отвлекала от игры и меньше влияла на его эффективность. Фернандес может играть по-другому и решение об операции, вероятно, нужно было принимать раньше, впрочем обстоятельства с травмами партнеров по команде не позволяли этого сделать. Нам нужен другой Энцо и мы, почти наверняка, получим его уже на Копа Америка этим летом, а затем и в клубном футболе следующего сезона.

Так получилось, что самый дорогой игрок английского футбола стал вредителем для собственной команды. Причем он сам себя так окрестил. В итоге его травма и решение досрочно завершить сезон помогли команде, но помогли ли Почеттино сохранить свою работу? Сам Маурисио пока что на этот вопрос ответить не может. Буквально несколько дней назад он сидел в ресторане с владельцем "Челси" Тоддом Боэли. Интересно, не стал ли тот ужин последним для аргентинца в качестве наставника клуба? По крайней мере его соотечественник сделал первый шаг для того, чтобы Почеттино еще не раз заказал себе стейк томагавк с красным вином, находясь в компании с Тоддом и обсуждал планы на будущее.