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Артета: Теперь нам нужно показать зубы - вы действительно хотите выиграть, теперь мы должны сделать еще один шаг вперед
Комментарий главного тренера Арсенала
Фото: ФК Шахтар Донецьк
После последнего тура АПЛ, главный тренер "Арсенала", Микель Артета, напутствовал "Манчестер Сити", своего соперника в чемпионской гонке, с победой в Чемпионате Англии:
"Поздравляю "Манчестер Сити" с победой в Премьер-лиге, - сказал он после матча. "Мы старались, у нас был рекордный сезон по многим показателям, но обычно такие рекорды приводят к большим титулам, а мы их не получили. Это то, о чем мы сожалеем сегодня, потому что мы действительно хотели подарить что-то особенное нашим людям".
"Когда смотришь на это, на атмосферу, которую они создали, на то, как они поддерживают команду и игроков, это просто невероятно. Это немного грустный день, но глядя на него с перспективы, мы должны понимать, что мы делаем. Надеюсь, мы все еще можем быть лучше".
"Сейчас мы должны остановиться и подумать о том, почему все это происходит, обо всех решениях, которые мы приняли, и о прогрессе, которого мы достигаем в клубе, и не только в мужской команде, что действительно вдохновляет".
"Теперь нам нужно показать зубы - вы действительно хотите выиграть, теперь мы должны сделать еще один шаг вперед, быть очень агрессивными, очень решительными и найти способы быть лучше наших оппонентов".
"Прогресс на поле и вне его, с тех пор как испанец возглавил команду в декабре 2019 года, был впечатляющим, и он считает, что огромную роль в этом сыграли наши болельщики, которые поддерживали команду до конца, до последнего, и теперь на пороге титула, к которому мы все так стремимся".
"Они были невероятны, они так вдохновляют", - добавил он. "Я думаю, что они взяли эту группу игроков и перевели их на другой уровень, потому что они чувствуют себя уверенно, они чувствуют уважение, они чувствуют, что их любят".
"Это настоящая сила, которую нужно иметь, поэтому дома и на выезде, я думаю, они были невероятны, и сегодня было просто радостью стоять там перед нашими людьми, жить этой командой, которой мы не имели возможности жить в течение многих лет".
Напомним, что борьба за чемпионство продолжалась до последнего тура, но победу одержала команда Пепа Гвардиолы, они стали чемпионами четвертый сезон подряд, что ранее никому не удавалось в АПЛ.
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