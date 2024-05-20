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Каземиро: Критика - это неуважение, и я не обязан ее уважать

Англия
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Комментарий опорного полузащитника Манчестер Юнайтед

Каземиро: Критика - это неуважение, и я не обязан ее уважать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед", Каземиро, после последнего тура АПЛ, дал интервью для телеканала SkySport:

"В прошлом сезоне я считался одним из лучших подписаний Премьер-лиги, а теперь я уже ничего не стою?".

"Критика - это неуважение. Поэтому, когда она не уважительная, это вызывает беспокойство, и я не обязан ее уважать", - процитировал Каземиро журналист-инсайдер Fabrizio Romano.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занял 8 место АПЛ, и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с "Манчестер Сити".

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Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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