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Каземиро: Критика - это неуважение, и я не обязан ее уважать
Комментарий опорного полузащитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед", Каземиро, после последнего тура АПЛ, дал интервью для телеканала SkySport:
"В прошлом сезоне я считался одним из лучших подписаний Премьер-лиги, а теперь я уже ничего не стою?".
"Критика - это неуважение. Поэтому, когда она не уважительная, это вызывает беспокойство, и я не обязан ее уважать", - процитировал Каземиро журналист-инсайдер Fabrizio Romano.
???? Casemiro: “I was considered one of the best signings of the Premier League last season, and now I'm not worth anything anymore?”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024
“The criticism is disrespectful. So when it's lacking respect, then it's worrying, and I don't have to respect that either”, told Sky. pic.twitter.com/Pe1c0Cltit
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занял 8 место АПЛ, и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с "Манчестер Сити".
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