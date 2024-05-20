Каземиро: Критика - это неуважение, и я не обязан ее уважать

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед", Каземиро, после последнего тура АПЛ, дал интервью для телеканала SkySport:

"В прошлом сезоне я считался одним из лучших подписаний Премьер-лиги, а теперь я уже ничего не стою?".

"Критика - это неуважение. Поэтому, когда она не уважительная, это вызывает беспокойство, и я не обязан ее уважать", - процитировал Каземиро журналист-инсайдер Fabrizio Romano.