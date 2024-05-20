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Почеттино: Я ушел сразу в подтрибунку потому что меня ждали для интервью
Комментарий главного тренера Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Почеттино после последнего тура АПЛ вышел на пресс-конференцию и отвечал на вопросы журналистов:
Тренера спросили по поводу того, что он сразу ушел с поля:
"Когда матч завершился, то Адриан (пресс-атташе клуба) сказал мне, что меня ожидают в подтрибунном помещении для интервью".
О том, есть ли у него власть над трансферами:
"Если владельцы или директора хотят узнать мое мнение, то пусть спросят, я с радостью им поделюсь".
Напомним, "Челси" после неудачного старта в АПЛ, к концу сезона набрал ход и смог занять 7-е место в АПЛ и прошел в Лигу Конференций.
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