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Силва: Я не супергерой, но когда болельщики скандируют мое имя я себя им чувствовал

Англия
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Комментарий защитника Челси

Силва: Я не супергерой, но когда болельщики скандируют мое имя я себя им чувствовал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Для Тьяго Силвы - это был последний матч за "Челси", он после матча обратился к болельщикам и сказал:

"Я не супергерой, -- начал Тьяго, -- но в те моменты, когда болельщики скандировали мое имя, я чувствовал себя им. Неважно, был ли я уставший, или чувствовал себя немного подавленным в игре, как только я слышал скандирование, я чувствовал себя как будто заново заряженным энергией".

"Это ощущение, эта эмоция, я даже не знаю, как это объяснить. Это удивительно, и я почувствовал, что могу спасти команду, что ничего плохого в игре не произойдет".

Напомним, что Тьяго Силва провел на Стэмфорд Бридж 4 года.

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Источник:
Сайт "Челси"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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