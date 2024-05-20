Силва: Я не супергерой, но когда болельщики скандируют мое имя я себя им чувствовал

Для Тьяго Силвы - это был последний матч за "Челси", он после матча обратился к болельщикам и сказал:

"Я не супергерой, -- начал Тьяго, -- но в те моменты, когда болельщики скандировали мое имя, я чувствовал себя им. Неважно, был ли я уставший, или чувствовал себя немного подавленным в игре, как только я слышал скандирование, я чувствовал себя как будто заново заряженным энергией".

"Это ощущение, эта эмоция, я даже не знаю, как это объяснить. Это удивительно, и я почувствовал, что могу спасти команду, что ничего плохого в игре не произойдет".