Де Дзерби о последней игре в Брайтоне: Они дали мне возможность узнать клуб, этот город, этих фанатов, и я не могу это забыть

Вчера на "Амексе" "Брайтон" потерпел поражение от "МЮ" со счетом 0:2. Накануне этого поединка стало известно, что тренер "чаек" Роберто Де Дзерби покинет команду в конце этого сезона. Итальянский специалист после проигрыша от "красных дьяволов" заявил, что хотел бы и дальше работать в английском чемпионате.

"Нет никакого клуба - никто ничего не предлагал. На данный момент - ничего. Я надеюсь снова работать в Премьер-лиге. Не знаю, где и когда. Но для меня было честью работать в Премьер-лиге. Мы не пришли к согласию (с руководством "Брайтона"), чтобы двигаться дальше. Я хочу идти своим путем. Я очень хорошо знаю, что хочу делать, и я знаю, что я тренер, который должен принять политику клуба. Они дали мне невероятный шанс. Они дали мне возможность познакомиться с невероятными людьми, играть и работать в Премьер-лиге, играть в Лиге Европы. Они дали мне возможность узнать этот клуб, этот город, этих фанатов, и это я не могу забыть", - цитирует Роберто Де Дзерби BBC.

Напомним, что бывший тренер донецкого "Шахтера" присоединился к "Брайтону" в сентябре 2022 года, подписав соглашение с клубом на четыре года. В прошлом сезоне итальянец привел клуб к шестому месту - наивысшему финишу в высшем дивизионе и впервые в истории обеспечил квалификацию в еврокубки. В нынешней кампании "чайки" заняли 11-е место в АПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.