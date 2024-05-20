Четвертое чемпионство подряд. Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 38-го тура АПЛ встретились команды "Манчестер Сити" - "Вест Хэм", матч закончился победой "лунных" со счетом 3:1. Фил Фоден сразу взялся за дело и уже на 18-й минуте лондонцы горели 2:0, дубль от молодого англичанина. До перерыва "молотобойцы" отквитали один гол, но в начале второго тайма Родри сделал счет 3:1.

Для "Манчестер Сити" это четвертое чемпионство подряд, такого еще никогда не было в АПЛ. Также команду Пепа Гвардиолы еще ждет финальный матч за Кубок Англии против "Манчестер Юнайтед".

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Вест Хэм".

Манчестер. "Этихад Стэдиум".

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 3:1

Голы: Фоден (2' 18'), Кудус (42'), Родри (59')

