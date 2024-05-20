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Четвертое чемпионство подряд. Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1. Обзор матча и видео голов
Фоден дубль
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 38-го тура АПЛ встретились команды "Манчестер Сити" - "Вест Хэм", матч закончился победой "лунных" со счетом 3:1. Фил Фоден сразу взялся за дело и уже на 18-й минуте лондонцы горели 2:0, дубль от молодого англичанина. До перерыва "молотобойцы" отквитали один гол, но в начале второго тайма Родри сделал счет 3:1.
Для "Манчестер Сити" это четвертое чемпионство подряд, такого еще никогда не было в АПЛ. Также команду Пепа Гвардиолы еще ждет финальный матч за Кубок Англии против "Манчестер Юнайтед".
Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Вест Хэм".
Манчестер. "Этихад Стэдиум".
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 3:1
Голы: Фоден (2' 18'), Кудус (42'), Родри (59')
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