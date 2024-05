Фоден установил голевой рекорд Манчестер Сити в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал уверенную домашнюю победу над "Вест Хэмом" со счетом 3:1. Этот результат позволил "горожанам" завоевать четвёртый титул АПЛ подряд.

Два гола в составе хозяев забил полузащитник Фил Фоден. В сезоне 2023/24 Фил распечатал ворота соперника из-за пределов штрафной шесть раз, что является рекордным показателем для игроков "Сити" за всю историю чемпионата Англии.

В текущем сезоне Фоден принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

