Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фоден установил голевой рекорд Манчестер Сити в АПЛ
Невероятный сезон для англичанина
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" одержал уверенную домашнюю победу над "Вест Хэмом" со счетом 3:1. Этот результат позволил "горожанам" завоевать четвёртый титул АПЛ подряд.
Два гола в составе хозяев забил полузащитник Фил Фоден. В сезоне 2023/24 Фил распечатал ворота соперника из-за пределов штрафной шесть раз, что является рекордным показателем для игроков "Сити" за всю историю чемпионата Англии.
В текущем сезоне Фоден принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.
Phil Foden has now scored six goals from outside the box in 2023/24, the most ever scored by a Man City player in a Premier League campaign. ???? pic.twitter.com/BsjxsWUTis— Squawka (@Squawka) May 19, 2024
Популярное сейчас
- Лучший вечер в жизни Серлота. Вильярреал — Реал Мадрид 4:4. Видео голов и обзор матча
- Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина
- Цыганков - один из лучших, Яремчук - один из худших, Довбик и Лунин - посредственно. Известны оценки украинцев за матчи Ла Лиги
- Арсенал отстал от Сити на два очка, Челси в еврокубках, все новички вылетели. Итоговая турнирная таблица чемпионата Англии
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО