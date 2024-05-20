  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фоден установил голевой рекорд Манчестер Сити в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фоден установил голевой рекорд Манчестер Сити в АПЛ

Англия

Невероятный сезон для англичанина

Фоден установил голевой рекорд Манчестер Сити в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" одержал уверенную домашнюю победу над "Вест Хэмом" со счетом 3:1. Этот результат позволил "горожанам" завоевать четвёртый титул АПЛ подряд.

Два гола в составе хозяев забил полузащитник Фил Фоден. В сезоне 2023/24 Фил распечатал ворота соперника из-за пределов штрафной шесть раз, что является рекордным показателем для игроков "Сити" за всю историю чемпионата Англии.

В текущем сезоне Фоден принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Клопп: у Ливерпуля не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды. Побеждают другие клубы
yellow-arrow
Забарный: Хочу поблагодарить всех за этот сезон, следующая остановка - Евро
yellow-arrow
Де Дзерби о последней игре в Брайтоне: Они дали мне возможность узнать клуб, этот город, этих фанатов, и я не могу это забыть
АПЛ Манчестер Сити рекорд Фил Фоден
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости