  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: у Ливерпуля не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды. Побеждают другие клубы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: у Ливерпуля не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды. Побеждают другие клубы

Англия

Самокритично

Клопп: у Ливерпуля не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды. Побеждают другие клубы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юрген Клопп проанализировал период своей работы на должности главного тренера "Ливерпуля".

Напомним, вчера немецкий специалист провёл прощальный матч во главе "красных" против "Вулверхэмптона" (2:0) в АПЛ.

"Уверен, вы все согласитесь, что здесь не нужна глобальная перестройка. Мы финишировали третьими.

Мы живем в мире, где все оценивают только с точки зрения результата. Мы понимаем, что не получить абсолютно всего — это нормально. Это огромный урок на всю жизнь. Дело не только в результате, а и в процессе, в единении... это то, что я люблю. Не всегда всё может идти идеально.

Побеждают другие клубы, у которых больше всего денег и лучшие тренеры. У нас не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды, но какое-то время мы играли в лучший футбол, и мне это нравится. У нас устойчивый, солидный клуб, который не тратит слишком много", - приводит слова Клоппа BBC.

По теме
yellow-arrow
Забарный: Хочу поблагодарить всех за этот сезон, следующая остановка - Евро
yellow-arrow
Фоден установил голевой рекорд Манчестер Сити в АПЛ
yellow-arrow
Де Дзерби о последней игре в Брайтоне: Они дали мне возможность узнать клуб, этот город, этих фанатов, и я не могу это забыть
Юрген Клопп деньги Ливерпуль тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости