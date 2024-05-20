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Клопп: у Ливерпуля не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды. Побеждают другие клубы
Самокритично
Getty Images/Global Images Ukraine
Юрген Клопп проанализировал период своей работы на должности главного тренера "Ливерпуля".
Напомним, вчера немецкий специалист провёл прощальный матч во главе "красных" против "Вулверхэмптона" (2:0) в АПЛ.
"Уверен, вы все согласитесь, что здесь не нужна глобальная перестройка. Мы финишировали третьими.
Мы живем в мире, где все оценивают только с точки зрения результата. Мы понимаем, что не получить абсолютно всего — это нормально. Это огромный урок на всю жизнь. Дело не только в результате, а и в процессе, в единении... это то, что я люблю. Не всегда всё может идти идеально.
Побеждают другие клубы, у которых больше всего денег и лучшие тренеры. У нас не было лучшего тренера и никогда не было лучшей команды, но какое-то время мы играли в лучший футбол, и мне это нравится. У нас устойчивый, солидный клуб, который не тратит слишком много", - приводит слова Клоппа BBC.
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