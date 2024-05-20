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Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля
Дань уважения от главного конкурента
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не сдержал эмоций после вопроса об Юргене Клоппе.
"Я буду очень по нему скучать. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга.
У меня есть такое ощущение, что он вернется. Большое спасибо за его тёплые слова в мой адрес, но он знает, что в одиночку я не бы не добился этого всего. Я достаточно скромен, чтобы понять это", - передаёт слова Гвардиолы Daily Mail.
Вчера состоялся прощальный матч Клоппа во главе "Ливерпуля". Мерсисайдский коллектив дома уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном" - 2:0.
Pep Guardiola brought to tears while responding to the praise Jurgen Klopp gave him ????♥️pic.twitter.com/muGLEhNbMW— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 19, 2024
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