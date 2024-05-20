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Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля

Англия

Дань уважения от главного конкурента

Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не сдержал эмоций после вопроса об Юргене Клоппе.

"Я буду очень по нему скучать. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга.

У меня есть такое ощущение, что он вернется. Большое спасибо за его тёплые слова в мой адрес, но он знает, что в одиночку я не бы не добился этого всего. Я достаточно скромен, чтобы понять это", - передаёт слова Гвардиолы Daily Mail.

Вчера состоялся прощальный матч Клоппа во главе "Ливерпуля". Мерсисайдский коллектив дома уверенно разобрался с "Вулверхэмптоном" - 2:0.

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Опубликовал: Александр Бураков
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