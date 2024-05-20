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Давид Рая о своем будущем в Арсенале: Я просто сосредоточен на настоящем. Сейчас это не от меня зависит

Англия

Все должно решиться в летнее межсезонье

Давид Рая о своем будущем в Арсенале: Я просто сосредоточен на настоящем. Сейчас это не от меня зависит

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Канониры" вчера несмотря на победу над "Эвертоном", не смог стать чемпионом Англии, поскольку "Манчестер Сити" дома переиграл "Вест Хэм". Слабым утешением для "Арсенала" было то, что их голкипер Давид Рая выиграл "Золотую перчатку". Испанский голкипер 16 поединков отыграл на ноль и стал третьим голкипером после Петра Чеха и Войцеха Щенсны, который выиграл этот трофей в составе "канониров". Впрочем, дальнейшее пребывание Давида Раи в "Арсенале", которого арендовали у "Брентфорда", остается под вопросом.

"Я просто сосредоточен на настоящем. Я не хочу слишком много думать о будущем. Сейчас это не от меня зависит. Это не от меня зависит, подпишу ли я контракт. Это зависит от клуба и Микела. Если мои выступления будут достаточно хорошими, надеюсь, они предложат мне контракт. Конечно, я хотел бы быть здесь и в следующем сезоне, и если это произойдет, это будет замечательно - мечта осуществится. Я не хочу на этом останавливаться. Я хочу большего. Я хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом", - цитирует Давида Раю британское издание Express.

Добавим, что испанский голкипер в этом сезоне вытеснил Аарона Рэмсдейла, который был основным голкипером "Арсенала" в прошлом году. Если "канониры" захотят активировать опцию, то за Давида Раю лондонцам придется заплатить 27 млн фунтов стерлингов.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Давид Райя
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Источник:
Express
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Denis851
20.05.2024 в 12:27
Хай щастить!
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Комментарии 1
avatar
Denis851
20.05.2024 в 12:27
Хай щастить!
Ответить
0
0

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