Холанд установил уникальное достижение в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории, который стал лучшим бомбардиром и завоевал титул АПЛ в двух сезонах подряд.

По числу "Золотых бутс" (2) в чемпионате Англии Холанд сравнялся с Дидье Дрогба, Робином ван Перси, Джимми-Флойд Хассельбайнком и Майклом Оуэном.

На счету Холанда 27 забитых мячей (7 из них - с пенальти) в сезоне-2023/24. Следом за норвежцем в бомбардирской гонке финишировали полузащитник "Челси" Коула Палмер (22) и форвард "Ньюкасла" Александер Исак (21).

Erling Haaland is the first player in the competition’s history to win the Golden Boot and the PL title in back-to-back campaigns.



He has now won as many Premier League Golden Boots as Didier Drogba, Robin van Persie, Jimmy Floyd Hasselbaink and Michael Owen (2). ???????? pic.twitter.com/tgFaNQD4SE