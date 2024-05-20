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Холанд установил уникальное достижение в АПЛ
"Викинг" продолжает переписывать историю
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории, который стал лучшим бомбардиром и завоевал титул АПЛ в двух сезонах подряд.
По числу "Золотых бутс" (2) в чемпионате Англии Холанд сравнялся с Дидье Дрогба, Робином ван Перси, Джимми-Флойд Хассельбайнком и Майклом Оуэном.
На счету Холанда 27 забитых мячей (7 из них - с пенальти) в сезоне-2023/24. Следом за норвежцем в бомбардирской гонке финишировали полузащитник "Челси" Коула Палмер (22) и форвард "Ньюкасла" Александер Исак (21).
Erling Haaland is the first player in the competition’s history to win the Golden Boot and the PL title in back-to-back campaigns.— Squawka (@Squawka) May 19, 2024
He has now won as many Premier League Golden Boots as Didier Drogba, Robin van Persie, Jimmy Floyd Hasselbaink and Michael Owen (2). ???????? pic.twitter.com/tgFaNQD4SE
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