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Холанд установил уникальное достижение в АПЛ

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"Викинг" продолжает переписывать историю

Холанд установил уникальное достижение в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории, который стал лучшим бомбардиром и завоевал титул АПЛ в двух сезонах подряд.

По числу "Золотых бутс" (2) в чемпионате Англии Холанд сравнялся с Дидье Дрогба, Робином ван Перси, Джимми-Флойд Хассельбайнком и Майклом Оуэном.

На счету Холанда 27 забитых мячей (7 из них - с пенальти) в сезоне-2023/24. Следом за норвежцем в бомбардирской гонке финишировали полузащитник "Челси" Коула Палмер (22) и форвард "Ньюкасла" Александер Исак (21).

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АПЛ Манчестер Сити рекорд Эрлинг Холанд
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Бураков
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