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Тоттенхэм летом попрощается с одним из защитников

Англия

Череда травм не позволила игроку раскрыться в клубе

Тоттенхэм летом попрощается с одним из защитников

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Тоттенхэма" Райан Сесеньон покинет команду в качестве свободного агента после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах Сесеньон заинтересован ряд европейских клубов. Сам же футболист предпочитает остаться в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 24-летний Сесеньон принял участие всего лишь в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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