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Тоттенхэм летом попрощается с одним из защитников
Череда травм не позволила игроку раскрыться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Тоттенхэма" Райан Сесеньон покинет команду в качестве свободного агента после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в услугах Сесеньон заинтересован ряд европейских клубов. Сам же футболист предпочитает остаться в английской Премьер-лиге.
В текущем сезоне 24-летний Сесеньон принял участие всего лишь в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
????⚪️ Understand Ryan Sessegnon will leave Spurs as free agent as expected, time to part ways with the left back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024
It's already plenty of interest across England and Europe for Sessegnon, but player's preference is to stay in the Premier League. pic.twitter.com/fe3fg03kkW
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