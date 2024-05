Тоттенхэм летом попрощается с одним из защитников

Левый защитник "Тоттенхэма" Райан Сесеньон покинет команду в качестве свободного агента после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах Сесеньон заинтересован ряд европейских клубов. Сам же футболист предпочитает остаться в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 24-летний Сесеньон принял участие всего лишь в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

????⚪️ Understand Ryan Sessegnon will leave Spurs as free agent as expected, time to part ways with the left back.



It's already plenty of interest across England and Europe for Sessegnon, but player's preference is to stay in the Premier League. pic.twitter.com/fe3fg03kkW