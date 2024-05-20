Тоттенхэм летом попрощается с одним из защитников

Левый защитник "Тоттенхэма" Райан Сесеньон покинет команду в качестве свободного агента после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах Сесеньон заинтересован ряд европейских клубов. Сам же футболист предпочитает остаться в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 24-летний Сесеньон принял участие всего лишь в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.