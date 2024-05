Провёл максимум времени на поле. Салиба стал рекордсменом Арсенала в АПЛ

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба установил рекорд английской Премьер-лиги.

Салиба стал первым игроком в истории турнира, который принял участие во всех матчах в этом сезоне без замен, и провёл на поле все 3420 минут.

Ранее таким же результатом отметился экс-футболист "канониров" Ли Диксон. Правда, это произошло в сезоне-1989/1990 - за два года до основания АПЛ.

За 38 сыгранных игр 23-летний Салиба забил два гола и отдал одну результативную передачу.

William Saliba is the first player in Arsenal history to play EVERY SINGLE MINUTE of a Premier League season! ???????????? pic.twitter.com/vBpFMeOuWX