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Провёл максимум времени на поле. Салиба стал рекордсменом Арсенала в АПЛ
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Фото: Daily Post Nigeria
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба установил рекорд английской Премьер-лиги.
Салиба стал первым игроком в истории турнира, который принял участие во всех матчах в этом сезоне без замен, и провёл на поле все 3420 минут.
Ранее таким же результатом отметился экс-футболист "канониров" Ли Диксон. Правда, это произошло в сезоне-1989/1990 - за два года до основания АПЛ.
За 38 сыгранных игр 23-летний Салиба забил два гола и отдал одну результативную передачу.
William Saliba is the first player in Arsenal history to play EVERY SINGLE MINUTE of a Premier League season! ???????????? pic.twitter.com/vBpFMeOuWX— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 20, 2024
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