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Провёл максимум времени на поле. Салиба стал рекордсменом Арсенала в АПЛ

Англия

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Провёл максимум времени на поле. Салиба стал рекордсменом Арсенала в АПЛ

Фото: Daily Post Nigeria

Новина українською

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба установил рекорд английской Премьер-лиги.

Салиба стал первым игроком в истории турнира, который принял участие во всех матчах в этом сезоне без замен, и провёл на поле все 3420 минут.

Ранее таким же результатом отметился экс-футболист "канониров" Ли Диксон. Правда, это произошло в сезоне-1989/1990 - за два года до основания АПЛ.

За 38 сыгранных игр 23-летний Салиба забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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АПЛ рекорд Вильям Салиба Арсенал
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Опубликовал: Александр Бураков
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