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"Всё дело в менталитете". Родри - о разнице между Манчестер Сити и Арсеналом

Англия

Этот вывод был сделан в очной встрече

"Всё дело в менталитете". Родри - о разнице между Манчестер Сити и Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, за счёт чего "горожане" опередили "Арсенал" в чемпионской гонке АПЛ.

"Честно говоря, я думаю, что всё дело здесь (указывает на свою голову). Это менталитет.

"Арсенал" тоже заслужил победить в чемпионате, они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница - здесь (снова указывает на голову - прим.).

Когда они приехали сюда встретиться с нами на "Этихаде", я увидел их и сказал: "М-да, они не хотят нас обыграть, им просто нужна ничья". Не думаю, что мы поступили бы так же, учитывая наш менталитет", - передаёт слова испанца Sky Sports.

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Манчестер Сити Родри Арсенал
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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