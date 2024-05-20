"Всё дело в менталитете". Родри - о разнице между Манчестер Сити и Арсеналом

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, за счёт чего "горожане" опередили "Арсенал" в чемпионской гонке АПЛ.

"Честно говоря, я думаю, что всё дело здесь (указывает на свою голову). Это менталитет.

"Арсенал" тоже заслужил победить в чемпионате, они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница - здесь (снова указывает на голову - прим.).

Когда они приехали сюда встретиться с нами на "Этихаде", я увидел их и сказал: "М-да, они не хотят нас обыграть, им просто нужна ничья". Не думаю, что мы поступили бы так же, учитывая наш менталитет", - передаёт слова испанца Sky Sports.