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Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику Лутона

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику Лутона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сезон Премьер-лиги завершился и клубы ищут возможности укрепить свой состав на следующую кампанию. В частности это касается и "Астон Виллы", которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

Бирмингемцы стремятся подписать игрока "Лутона" Росса Баркли. 30-летний полузащитник хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а четвертое место "львов" дало им преимущество над многими клубами-соперниками. Кроме того, "Астон Вилла" начала переговоры о переподписании контракта с Баркли после того, как Унаи Эмери дал "зеленый свет" сделке. Босс "Лутона" Роб Эдвардс отказался комментировать продолжительность контракта полузащитника на фоне вопросов, возникших после его перехода прошлым летом. Команде с "Кенилворт Роуд" будет трудно удержать англичанина, учитывая вылет клуба из АПЛ.

Добавим, что Росс Баркли провел в этом сезоне 37 матчей, где отметился 5 голами и 6 передачами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Росс Баркли Лутон Таун
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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