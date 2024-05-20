Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику Лутона

Сезон Премьер-лиги завершился и клубы ищут возможности укрепить свой состав на следующую кампанию. В частности это касается и "Астон Виллы", которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

Бирмингемцы стремятся подписать игрока "Лутона" Росса Баркли. 30-летний полузащитник хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а четвертое место "львов" дало им преимущество над многими клубами-соперниками. Кроме того, "Астон Вилла" начала переговоры о переподписании контракта с Баркли после того, как Унаи Эмери дал "зеленый свет" сделке. Босс "Лутона" Роб Эдвардс отказался комментировать продолжительность контракта полузащитника на фоне вопросов, возникших после его перехода прошлым летом. Команде с "Кенилворт Роуд" будет трудно удержать англичанина, учитывая вылет клуба из АПЛ.

Добавим, что Росс Баркли провел в этом сезоне 37 матчей, где отметился 5 голами и 6 передачами.