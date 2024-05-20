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Эвертон интересуется нападающим Лутона

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Эвертон интересуется нападающим Лутона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ирискам" удалось сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон, несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей и штрафными санкциями в виде снятия очков. "Эвертон" понимает, что должен улучшить свой бюджет и буду вынужден попрощаться с несколькими важными игроками клуба, однако он также планирует летние приобретения.

Ливерпульский клуб проявляет интерес к игроку "Лутона" Элайджи Адебайо. Шон Дайч является большим поклонником 26-летнего форварда, и он видит в нем ключевое дополнение к своим планам на "Гудисон Парк". Главный тренер "Эвертона" полон решимости добавить больше огневой мощи своей команде в следующем сезоне и считает, что качества Элайджи Адебайо сделают его идеальным партнером в своей команде.

Добавим, что нападающий "Лутона" в этом сезоне провел 32 матча и отметился 10 голами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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