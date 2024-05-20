Тренер Ньюкасла - о Бруно Гимараэсе: Он является неотъемлемой частью нашей команды

В последнее время появились слухи о возможном уходе опорного полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, но главный тренер "сорок" Эдди Хау опроверг эти предположения.

Игрок сделал жест, который можно было интерпретировать как прощальный в матче против "Брентфорда", но Хау заверил, что это не так:

"Я не думаю, что это было прощальным жестом. Бруно делает так довольно часто, но болельщики могут не так интерпретировать это. Конечно, я надеюсь, что это не так. Он является неотъемлемой частью нашей команды".

Гимараэс сыграл в нынешнем сезоне Премьер-лиги 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 ассистов.