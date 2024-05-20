"Мы можем бороться за нечто большее". Наставник Челси рассказал о сезоне АПЛ 2023/2024

Маурисио Почеттино, наставник "Челси", сделал выводы относительно сезона Премьер-лиги 2023/2024.

"Я считаю, что то, как мы закончили сезон, было фантастическим, и это первый шаг к достижению чего-то большего.

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Начало сезона было трудным, но я доволен тем, как мы выступали последние несколько месяцев. Мы можем бороться за нечто большее".