  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Мы можем бороться за нечто большее". Наставник Челси рассказал о сезоне АПЛ 2023/2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы можем бороться за нечто большее". Наставник Челси рассказал о сезоне АПЛ 2023/2024

Англия

Почеттино поделился своими мыслями

"Мы можем бороться за нечто большее". Наставник Челси рассказал о сезоне АПЛ 2023/2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино, наставник "Челси", сделал выводы относительно сезона Премьер-лиги 2023/2024.

"Я считаю, что то, как мы закончили сезон, было фантастическим, и это первый шаг к достижению чего-то большего.

Читайте такжеМудрик трогательно попрощался с Тьяго Силвой

Начало сезона было трудным, но я доволен тем, как мы выступали последние несколько месяцев. Мы можем бороться за нечто большее".

Подопечные Почеттино в нынешнем сезоне финишировали на шестом месте в турнирной таблице, имея 63 балла.

По теме
yellow-arrow
Тренер Ньюкасла - о Бруно Гимараэсе: Он является неотъемлемой частью нашей команды
yellow-arrow
Эвертон интересуется нападающим Лутона
yellow-arrow
Астон Вилла проявляет интерес к полузащитнику Лутона
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости