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Наполи не собирается выкупать опорника Астон Виллы
Игрок вернется в свою команду
transfermarkt
Опорный полузащитник "Астон Виллы" Леандер Дендонкер, который сейчас выступает за "Наполи" на правах аренды, этим летом вернется в свою команду.
Дендонкер перешел в итальянский клуб в январе этого года. В контракте футболиста есть опция выкупа, но руководство "Наполи" не намерено продолжать сотрудничество с игроком.
Ожидается, что по приезду в Англию 29-летний Леандер будет искать новую команду, ведь вряд ли будет в основе "Астон Виллы".
Дендонкер в этом сезоне Серии А сыграл лишь в тьох матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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