Наполи не собирается выкупать опорника Астон Виллы

Опорный полузащитник "Астон Виллы" Леандер Дендонкер, который сейчас выступает за "Наполи" на правах аренды, этим летом вернется в свою команду.

Дендонкер перешел в итальянский клуб в январе этого года. В контракте футболиста есть опция выкупа, но руководство "Наполи" не намерено продолжать сотрудничество с игроком.

Ожидается, что по приезду в Англию 29-летний Леандер будет искать новую команду, ведь вряд ли будет в основе "Астон Виллы".

Дендонкер в этом сезоне Серии А сыграл лишь в тьох матчах.