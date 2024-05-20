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Официально: Арне Слот стал главным тренером Ливерпуля
Специалист подписал контракт на три года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот стал новым главным тренером "Ливерпуля" вместо Юргена Клоппа.
Специалист подписал контракт на три года. 45-летний нидерландец начнет выполнять свои обязанности с 1 июня 2024 года, после получения разрешения на работу.
We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit ????— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024
Слот возглавлял "Фейенорд" с 2021 года. Под руководством Арне команда победила в Эредивизи в сезоне 2022/2023, а в нынешнем - клуб занял второе место, отставая от лидера ("ПСВ") на 7 очков.
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