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Официально: Арне Слот стал главным тренером Ливерпуля

Англия
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Специалист подписал контракт на три года

Официально: Арне Слот стал главным тренером Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арне Слот стал новым главным тренером "Ливерпуля" вместо Юргена Клоппа.

Специалист подписал контракт на три года. 45-летний нидерландец начнет выполнять свои обязанности с 1 июня 2024 года, после получения разрешения на работу.

Слот возглавлял "Фейенорд" с 2021 года. Под руководством Арне команда победила в Эредивизи в сезоне 2022/2023, а в нынешнем - клуб занял второе место, отставая от лидера ("ПСВ") на 7 очков.

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Юрген Клопп Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
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Источник:
liverpoolfc
Опубликовал: Екатерина Власова
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