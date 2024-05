Официально: Арне Слот стал главным тренером Ливерпуля

Арне Слот стал новым главным тренером "Ливерпуля" вместо Юргена Клоппа.

Специалист подписал контракт на три года. 45-летний нидерландец начнет выполнять свои обязанности с 1 июня 2024 года, после получения разрешения на работу.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit ????