  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд в сезоне 2023/2024 АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд в сезоне 2023/2024 АПЛ

Англия

Клуб занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ

Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд в сезоне 2023/2024 АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" финишировал в сезоне 2023-24 Премьер-лиги на 8-м месте, одержав в последнем туре лиги победу над "Брайтоном" со счетом 0:2.

Несмотря на эту победу, "красные дьяволы" не смогли улучшить свое положение в турнирной таблице АПЛ. Восьмое место за 38 матчей стали худшим результатом в истории клуба в эпоху Премьер-лиги.

Но главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг считает, что клуб находится в лучшем положении, чем в прошлом году. "Юнайтед" еще имеет шанс завершить сезон на мажорной ноте, ведь им предстоит сыграть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити", который состоится 25 мая.

Читайте такжеТен Хаг: Манчестер Юнайтед – очень привлекательный клуб для любого футболиста
По теме
yellow-arrow
Защитник Фейеноорда может перейти в АПЛ
yellow-arrow
Тухель в следующем сезоне может возглавить один из клубов Премьер-Лиги - Источник
yellow-arrow
Официально: Арне Слот стал главным тренером Ливерпуля
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости