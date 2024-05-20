Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд в сезоне 2023/2024 АПЛ

"Манчестер Юнайтед" финишировал в сезоне 2023-24 Премьер-лиги на 8-м месте, одержав в последнем туре лиги победу над "Брайтоном" со счетом 0:2.

Несмотря на эту победу, "красные дьяволы" не смогли улучшить свое положение в турнирной таблице АПЛ. Восьмое место за 38 матчей стали худшим результатом в истории клуба в эпоху Премьер-лиги.

Но главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг считает, что клуб находится в лучшем положении, чем в прошлом году. "Юнайтед" еще имеет шанс завершить сезон на мажорной ноте, ведь им предстоит сыграть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити", который состоится 25 мая.