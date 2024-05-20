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Тухель в следующем сезоне может возглавить один из клубов Премьер-Лиги - Источник

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Томас может вернуться в Премьер-Лигу

Тухель в следующем сезоне может возглавить один из клубов Премьер-Лиги - Источник

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В конце сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской "Баварии".

По информации Флориана Плеттенберга, есть два варианта развития событий для 50-летнего немца:

  • Первый - это присоединиться к одному из клубов Премьер-Лиги. Ранее СМИ сообщали, что это может быть "Челси", где специалист работал в сезоне 2021/2022, или "Манчестер Юнайтед".
  • Второй - если не удастся вернуться в АПЛ, Тухель планирует взять небольшую паузу в тренерской деятельности.
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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