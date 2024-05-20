Защитник Фейеноорда может перейти в АПЛ

Тренер Арне Слот уже покинул "Фейеноорд", присоединившись к "Ливерпулю", но специалист может быть не единственным, кто переберется из Роттердама в Премьер-лигу.

Защитником нидерландского клуба Квилиндсхи Гартманом заинтересовался "Челси".

"Я не думаю, что они именно сейчас хотят сотрудничать со мной, но в принципе "синие" рассматривали трансфер. Все началось зимой. Тогда они пришли в "Фейеноорд", но я не хотел уходить", - прокомментировал слухи Квилиндсхи.

Хартман за команду в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 38 матчей, в которых отдал 7 ассистов.