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Защитник Фейеноорда может перейти в АПЛ
Квилиндсхи Гартман заинтересовал английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Арне Слот уже покинул "Фейеноорд", присоединившись к "Ливерпулю", но специалист может быть не единственным, кто переберется из Роттердама в Премьер-лигу.
Защитником нидерландского клуба Квилиндсхи Гартманом заинтересовался "Челси".
"Я не думаю, что они именно сейчас хотят сотрудничать со мной, но в принципе "синие" рассматривали трансфер. Все началось зимой. Тогда они пришли в "Фейеноорд", но я не хотел уходить", - прокомментировал слухи Квилиндсхи.
Хартман за команду в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 38 матчей, в которых отдал 7 ассистов.
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