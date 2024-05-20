Салах: Мы знаем, что трофеи - это главное

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что команда в следующем сезоне постарается добыть трофеи.

"Мы знаем, что трофеи - это главное, и мы сделаем все возможное, чтобы получить их в следующем сезоне. Наши болельщики заслуживают этого, и мы будем биться изо всех сил".