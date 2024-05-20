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Салах: Мы знаем, что трофеи - это главное
Игрок настроен на победу в следующем сезоне
Фото: Getty Images
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что команда в следующем сезоне постарается добыть трофеи.
"Мы знаем, что трофеи - это главное, и мы сделаем все возможное, чтобы получить их в следующем сезоне. Наши болельщики заслуживают этого, и мы будем биться изо всех сил".
"Ливерпуль" финишировал третьими в турнирной таблице Премьер-Лиги 2023/2024, набрав 82 очка. Они отстают от лидера ("Манчестер Сити") на 9 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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