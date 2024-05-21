Астон Вилла интересуется центральным защитником Барселоны

Присутствие Эмери и Мончи в "Монтжуике" во время матча между "Барсой" и "Валенсией" породило много слухов. Тренер и спортивный директор "Астон Виллы" имели дружескую беседу с руководителями спортивного отдела каталонцев. Расслабленный, неформальный разговор, который служил для того, чтобы наверстать упущенное на рынке, обещающем сильные эмоции. Говорили о конкретных именах, но наибольший интерес вызывало одно.

Эмери и Мончи хотят усилить "Астон Виллу" центральным защитником "Барселоны" Рональдом Араухо. Во время своего визита в Испанию они поинтересовались ситуацией с уругвайцем и заявили о желании сделать официальное предложение по трансферу, если бирмингемский клуб наконец-то сможет обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Так и произошло: команда заняла четвертое место и в следующем сезоне сыграет в высшем клубном турнире Европы. Впрочем, для перехода защитника "Барсы" нужно сделать трансфер на выход, чтобы иметь дополнительные средства на приобретение уругвайца, поэтому Унаи Эмери дал "зеленый свет" на продажу защитника Диего Карлоса. Кроме того, бирмингемцам надо выдержать конкуренцию со стороны других клубов Европы, которые также заинтересованы в приобретении этого игрока.

Добавим, что Рональд Араухо провел в этом сезоне 37 матчей, где отметился забитым мячом и 2 передачами.