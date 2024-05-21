  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла интересуется центральным защитником Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла интересуется центральным защитником Барселоны

Англия

Об этом сообщает Sport.es

Астон Вилла интересуется центральным защитником Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Присутствие Эмери и Мончи в "Монтжуике" во время матча между "Барсой" и "Валенсией" породило много слухов. Тренер и спортивный директор "Астон Виллы" имели дружескую беседу с руководителями спортивного отдела каталонцев. Расслабленный, неформальный разговор, который служил для того, чтобы наверстать упущенное на рынке, обещающем сильные эмоции. Говорили о конкретных именах, но наибольший интерес вызывало одно.

Эмери и Мончи хотят усилить "Астон Виллу" центральным защитником "Барселоны" Рональдом Араухо. Во время своего визита в Испанию они поинтересовались ситуацией с уругвайцем и заявили о желании сделать официальное предложение по трансферу, если бирмингемский клуб наконец-то сможет обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Так и произошло: команда заняла четвертое место и в следующем сезоне сыграет в высшем клубном турнире Европы. Впрочем, для перехода защитника "Барсы" нужно сделать трансфер на выход, чтобы иметь дополнительные средства на приобретение уругвайца, поэтому Унаи Эмери дал "зеленый свет" на продажу защитника Диего Карлоса. Кроме того, бирмингемцам надо выдержать конкуренцию со стороны других клубов Европы, которые также заинтересованы в приобретении этого игрока.

Добавим, что Рональд Араухо провел в этом сезоне 37 матчей, где отметился забитым мячом и 2 передачами.

По теме
yellow-arrow
Эвертон интересуется полузащитником Астон Виллы
yellow-arrow
Палмер: у Челси молодая и воодушевляющая команда. Думаю, нас ждут большие успехи
yellow-arrow
Салах: Мы знаем, что трофеи - это главное
Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости