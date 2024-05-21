  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Палмер: у Челси молодая и воодушевляющая команда. Думаю, нас ждут большие успехи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палмер: у Челси молодая и воодушевляющая команда. Думаю, нас ждут большие успехи

Англия

Хавбек видит большие перспективы у "синих"

Палмер: у Челси молодая и воодушевляющая команда. Думаю, нас ждут большие успехи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер подвел итоги ушедшего сезона для команды.

"За последние пять игр мы сплотились больше, чем в начале сезона. Много всего происходит.

Тьяго Силва? Он один из лучших центральных защитников в игре. Настоящая легенда.

У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим работать и усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие успехи", - сказал англичанин в интервью PLP.

Напомним, Палмер был признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024, а "Челси" финишировал на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата.

По теме
yellow-arrow
Эвертон интересуется полузащитником Астон Виллы
yellow-arrow
Астон Вилла интересуется центральным защитником Барселоны
yellow-arrow
Салах: Мы знаем, что трофеи - это главное
Челси (Лондон) Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости