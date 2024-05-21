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Палмер: у Челси молодая и воодушевляющая команда. Думаю, нас ждут большие успехи
Хавбек видит большие перспективы у "синих"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер подвел итоги ушедшего сезона для команды.
"За последние пять игр мы сплотились больше, чем в начале сезона. Много всего происходит.
Тьяго Силва? Он один из лучших центральных защитников в игре. Настоящая легенда.
У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим работать и усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие успехи", - сказал англичанин в интервью PLP.
Напомним, Палмер был признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне 2023/2024, а "Челси" финишировал на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата.
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