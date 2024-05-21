Палмер: у Челси молодая и воодушевляющая команда. Думаю, нас ждут большие успехи

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер подвел итоги ушедшего сезона для команды.

"За последние пять игр мы сплотились больше, чем в начале сезона. Много всего происходит.

Тьяго Силва? Он один из лучших центральных защитников в игре. Настоящая легенда.

У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим работать и усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие успехи", - сказал англичанин в интервью PLP.