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Эвертон интересуется полузащитником Астон Виллы
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" несмотря на финансовые трудности, планирует усилиться в летнее трансферное окно. "Ириски" заинтересованы в подписании полузащитника "Астон Виллы" Леандра Дендонкера.
Бельгиец находится в аренде в итальянском "Наполи" с момента перехода в январе, но клуб из Неаполя не планирует продлевать его пребывание в команде. "Астон Вилла" выслушает предложения по бельгийскому полузащитнику и дала ему "зеленый свет" для поиска нового клуба в летнее трансферное окно. Перед арендой в Италию, Дендонкер сыграл лишь в 8 матчах в АПЛ (119 минут) и он больше не входит в планы Унаи Эмери. Учитывая нестабильную финансовую ситуацию на "Гудисон Парк", любая сделка по бельгийцу должна вписываться в структуру заработной платы клуба. Один из игроков, который может уйти, чтобы освободить место для полузащитника "Астон Виллы", - это Амаду Онана, который может покинуть "Эвертон" этим летом.
Добавим, что в этом сезоне Леандер Дендонкер провел 18 матчей и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 млн евро.
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