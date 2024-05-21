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Арсенал интересуется нападающим амстердамского Аякса

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Арсенал интересуется нападающим амстердамского Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Новина українською

"Канониры" второй раз подряд проиграли битву за чемпионство "Манчестеру Сити" в конце сезона. Хотя "Арсенал" имел поединки, в которых побеждал соперников с разгромным счетом, однако в самые ответственные моменты как с "Астон Виллой" или "Баварией", ему не хватало нападающего, который может решить судьбу встречи в ключевые моменты.

Именно поэтому Микель Артета находится в поиске такого форварда и обратил свое внимание на Эредивизию. В случае неудачи с подписанием Шешко или Дьёкереша, "Арсенал" попытается приобрести нападающего "Аякса" Брайана Бробби. Голландец подписал контракт с "божьими сыновьями" до 2027 года, но готов к следующему этапу своей карьеры, и переход в Премьер-лигу выглядит вполне вероятным. Кроме того, в прошлом месяце он заявил, что хотел бы присоединиться к "Арсеналу", добавив, что после чемпионата Европы он легко сможет стоить 80 млн евро. Руководство "Аякса" не настроено отпускать свою звезду, но если поступит выгодное предложение, то они готовы рассмотреть трансфер игрока.

Добавим, что в этом сезоне Брайан Бробби провел 43 матча, где отметился 22 голами и 12 передачами.

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Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Брайан Бробби
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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