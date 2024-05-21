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Каллум Хадсон-Одои может вернуться в Лондон
И Челси здесь ни при чем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каллум Хадсон-Одои перешел в "Ноттингем Форест" из "Челси" прошлым летом за 5 миллионов фунтов стерлингов (с учетом доплат) после того, как упал в карьерной лестнице на "Стэмфорд Бридж". Футболист помог команде Нуну Эшпириту Санту избежать вылета в этом сезоне, забив восемь голов в 29 матчах Премьер-лиги. "Форест" хотел бы удержать Хадсон-Одои, но реальность их финансового положения означает, что для сбалансирования баланса нужно будет продать нескольких игроков.
По информации TEAMtalk, "Тоттенхэм" рассматривает возможность перехода вингера "лесников" после того, как был впечатлен его игрой. Руководство "шпор" знают о финансовых проблемах "Ноттингема" и поэтому они стремятся воспользоваться ситуацией, начав переход Хадсон-Одои в ближайшие недели. Анге Постекоглу сделал подписание нового вингера одним из своих летних приоритетов, поскольку он ожидает конкуренции с такими игроками как Сон Хын-Мин, Бреннан Джонсон и Деян Кулушевски. Кроме того, "Тоттенхэм" считает, что может развить Каллума Хадсон-Одои до уровня топ-игрока.
По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн евро.
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