Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси проявляет интерес к защитнику роттердамского Фейеноорда
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Увольнение доморощенных звезд является приоритетом "Челси" для получения чистой прибыли на счетах и такие звезды, как Конор Галлахер, Трево Чалоба и Ян Маатсен, скорее всего, уйдут из команды. Как только они сбалансируют баланс, "пенсионеры", как сообщается, попытаются подписать левого защитника.
Лондонский клуб проявляет интерес к Квилиндси Хартману из "Фейеноорда". который считается одним из лучших левых защитников Нидерландов. Он был одним из важных игроков роттердамцев в этом сезоне и выиграл внутренний кубок. Травма колена несколько приостановила прогресс игрока, но, как сообщается, он остается на радаре "Челси" и других ведущих европейских клубов.
Добавим, что Квилиндси Хартман в нынешней кампании провел 38 матчей и отметился 7 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Троих игроков экс-соперника Шахтёра в Лиге Европы обстреляли при попытке угона автомобиля
- Первая лига. Золотой финал в Петровом, четыре кандидата на переходные матчи в группе Выбывание
- Россия потеряла 1380 военных за сутки - Генштаб
- Как травма Энцо спасла сезон Челси и, вероятно, рабочее место Почеттино
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО