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Челси проявляет интерес к защитнику роттердамского Фейеноорда

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Челси проявляет интерес к защитнику роттердамского Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Увольнение доморощенных звезд является приоритетом "Челси" для получения чистой прибыли на счетах и такие звезды, как Конор Галлахер, Трево Чалоба и Ян Маатсен, скорее всего, уйдут из команды. Как только они сбалансируют баланс, "пенсионеры", как сообщается, попытаются подписать левого защитника.

Лондонский клуб проявляет интерес к Квилиндси Хартману из "Фейеноорда". который считается одним из лучших левых защитников Нидерландов. Он был одним из важных игроков роттердамцев в этом сезоне и выиграл внутренний кубок. Травма колена несколько приостановила прогресс игрока, но, как сообщается, он остается на радаре "Челси" и других ведущих европейских клубов.

Добавим, что Квилиндси Хартман в нынешней кампании провел 38 матчей и отметился 7 результативными передачами.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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