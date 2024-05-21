Челси проявляет интерес к защитнику роттердамского Фейеноорда

Увольнение доморощенных звезд является приоритетом "Челси" для получения чистой прибыли на счетах и такие звезды, как Конор Галлахер, Трево Чалоба и Ян Маатсен, скорее всего, уйдут из команды. Как только они сбалансируют баланс, "пенсионеры", как сообщается, попытаются подписать левого защитника.

Лондонский клуб проявляет интерес к Квилиндси Хартману из "Фейеноорда". который считается одним из лучших левых защитников Нидерландов. Он был одним из важных игроков роттердамцев в этом сезоне и выиграл внутренний кубок. Травма колена несколько приостановила прогресс игрока, но, как сообщается, он остается на радаре "Челси" и других ведущих европейских клубов.

Добавим, что Квилиндси Хартман в нынешней кампании провел 38 матчей и отметился 7 результативными передачами.