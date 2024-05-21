Постекоглу просит Тоттенхэм подписать летом как минимум трёх игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу попросил клуб о подписании как минимум трёх новых игроков этим летом, сообщает ESPN.

По информации источников издания, австралийский специалист реалистично оценивает масштаб изменений, которые можно осуществить за одно трансферное окно, однако "шпоры" обладают определённым запасом средств, не выходящих за рамках правил прибыльности и устойчивого развития в АПЛ. Прежде всего Постекоглу нацелен на приобретение нового нападающего и центрального полузащитника.

На данный момент клуб рассматривает возможность приобретения форварда "Брентфорда" Айвена Тоуни и следит за ситуацией вокруг хавбека "Челси" Конора Галлахера.

Сезон-2023/24 "Тоттенхэм" завершил на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.