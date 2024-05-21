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"Надо решить этот вопрос как можно быстрее". Фердинанд - об обвинении Сити в нарушениях ФФП
Экс-игрок "МЮ" требует определённости
Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд призвал руководство английской Премьер-лиги разобраться с ситуацией вокруг финансовых нарушений "Манчестер Сити".
В феврале 2023 года "горожанам" было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плея в период с 2009 по 2018 год.
"Арсенал" навязал отличную конкуренцию самой доминирующей команде Премьер-лиги, которую мы когда-либо видели, если не считать ситуацию с обвинениями в их адрес.
Мы подождем и посмотрим, что там произойдет. Вы знаете, я даже не подшучиваю над "Манчестер Сити" по этому поводу. Думаю, что это касается футбола в целом, вещателей, средств массовой информации, болельщиков, игроков и персонала "Сити", а также всех, кто связан с этим клубом. Над футболом и над "Манчестер Сити" нависло облако из-за этих обвинений.
Властям необходимо позаботиться о том, чтобы разрешить этот вопрос как можно скорее. Мы видим, как с "Эвертона" и "Ноттингем Форест" снимают очки, и у них гораздо менее сложная ситуация.
Прошло два года с тех пор, как впервые были предъявлены обвинения, и с тех пор они ("Сити" - прим.) выиграли два титула АПЛ. Им разрешили выиграть две Премьер-лиги, поэтому власть имущие должны взять на себя ответственность и сделать это на благо футбола", - цитирует Фердинанда Mirror.
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